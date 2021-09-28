Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Александр Мелешенко 
17:19 28.09.2021

В Москве выросли цены на аренду квартир и изменилось поведение арендодателей

Высокий спрос на съемное жилье в Москве в августе и сентябре привел к росту арендных ставок и изменению поведения арендодателей. Об этом "РГ" рассказали в компании "Инком-Недвижимость".
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"По нашим оценкам, в сентябре, на фоне повышенного спроса, около 70% наймодателей жилья эконом- и комфорт-классов повысили ставки в среднем на 7-10%, - объяснила замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова. - Снижения ставок как тенденции мы не наблюдаем, в единичных случаях в результате переговоров возможна некоторая корректировка, если в рекламном объявлении наймодатель выставил свой объект по завышенной цене. Но, как правило, стоимость найма в объявлении сегодня указывается реальная, то есть окончательная. И о скидках речь не идет".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Помимо увеличения цен владельцы съемных квартир стали строже отбирать квартирантов - отбоя ведь от них нет, а значит у дверей можно устраивать настоящие кастинги. Скидок теперь не дают, а по запросу квартирантов обновляют мебель или технику не больше трети арендодателей. Для сравнения - в сентябре прошлого года таких было больше половины. Тяжело приходится и квартирантам с детьми и животными - если прошлой осенью на таких жильцов соглашалась почти половина рантье, то сегодня таких не более 20%.

Впрочем, эксперты обещают, что к ноябрю ажиотаж спадет и ситуация придет в норму - цены чуть снизятся, а арендодатели станут лояльнее и снова станут приветливее к жильцам с собакой или маленьким ребенком, угрожающим ремонту. Сейчас же нужно быть готовым платить за аренду однокомнатной квартиры 35-40 тысяч рублей в месяц, цены на двушки часто стартуют от 50 тысяч, а за трешку придется платить минимум 60 тысяч. Причем это будет жилье на окраинах, пусть и в пешей доступности от метро. В ЦАО даже на однушки арендные ставки в среднем держатся на отметке ближе к 60 тысячам рублей.

Напомним, львиную долю высокого спроса на съемное жилье в августе принесли иногородние студенты, которые приехали на новый учебный год. Как уже рассказывала "РГ", в последний летний месяц на студентов столичных вузов пришлось примерно 60% спроса, а еще 25% сформировали приезжие из стран СНГ, в основном это трудовые мигранты.

Сейчас читают

Недвижимость
03:00

Продавцы вторичного жилья начали соглашаться на скидки

Продавцы вторичного жилья начали соглашаться на скидки

Осеннего бума на покупку жилья в этом году в России не наблюдается. Спрос, обычно подскакивающий в сентябре, вырос незначительно, а в Москве и вовсе упал. Сложилась ситуация, когда потенциальные покупатели не готовы покупать за установившуюся цену, а продавцы ещё психологически не готовы ее снижать

Ипотека
27.09.2021

Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение

Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение

Льготная ипотека вновь подешевела. Теперь средневзвешенная ставка по программе составляет 5,99%. На столько же - 0,06% - снизилась средняя ставка по семейной ипотеке – до 4,98%

Ипотека
22.09.2021

Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить

Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить

ФАС разработала законопроект, упрощающий рефинансирование ипотечных кредитов. Как пояснили в ведомстве, документ появился из-за роста числа жалоб россиян на затягивание банками сроков предоставления документов, которые нужны для погашения ипотеки