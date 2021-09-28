В Москве выросли цены на аренду квартир и изменилось поведение арендодателей

Высокий спрос на съемное жилье в Москве в августе и сентябре привел к росту арендных ставок и изменению поведения арендодателей. Об этом "РГ" рассказали в компании "Инком-Недвижимость".

"По нашим оценкам, в сентябре, на фоне повышенного спроса, около 70% наймодателей жилья эконом- и комфорт-классов повысили ставки в среднем на 7-10%, - объяснила замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова. - Снижения ставок как тенденции мы не наблюдаем, в единичных случаях в результате переговоров возможна некоторая корректировка, если в рекламном объявлении наймодатель выставил свой объект по завышенной цене. Но, как правило, стоимость найма в объявлении сегодня указывается реальная, то есть окончательная. И о скидках речь не идет".

Помимо увеличения цен владельцы съемных квартир стали строже отбирать квартирантов - отбоя ведь от них нет, а значит у дверей можно устраивать настоящие кастинги. Скидок теперь не дают, а по запросу квартирантов обновляют мебель или технику не больше трети арендодателей. Для сравнения - в сентябре прошлого года таких было больше половины. Тяжело приходится и квартирантам с детьми и животными - если прошлой осенью на таких жильцов соглашалась почти половина рантье, то сегодня таких не более 20%.

Впрочем, эксперты обещают, что к ноябрю ажиотаж спадет и ситуация придет в норму - цены чуть снизятся, а арендодатели станут лояльнее и снова станут приветливее к жильцам с собакой или маленьким ребенком, угрожающим ремонту. Сейчас же нужно быть готовым платить за аренду однокомнатной квартиры 35-40 тысяч рублей в месяц, цены на двушки часто стартуют от 50 тысяч, а за трешку придется платить минимум 60 тысяч. Причем это будет жилье на окраинах, пусть и в пешей доступности от метро. В ЦАО даже на однушки арендные ставки в среднем держатся на отметке ближе к 60 тысячам рублей.

Напомним, львиную долю высокого спроса на съемное жилье в августе принесли иногородние студенты, которые приехали на новый учебный год. Как уже рассказывала "РГ", в последний летний месяц на студентов столичных вузов пришлось примерно 60% спроса, а еще 25% сформировали приезжие из стран СНГ, в основном это трудовые мигранты.