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28.09.2021 23:54
Рубрика: Происшествия

В Орле завели дело о растрате средств при реконструкции Красного моста

Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
В Орле завели уголовное дело о растрате бюджетных средств при ремонте и реконструкции Красного моста. Эти работы проводили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги". Глава фирмы-подрядчика арестован, а в офисах компании прошли обыски.

Красный мост очень важен для города. Это одна из его ключевых магистралей, которая соединяет два района Орла. И единственный мост, где ходят трамваи. К тому же он имеет статус объекта культурного наследия. Специалисты Института археологии РАН обследовали территорию моста. И собрали большую коллекцию находок, среди которых монеты-чешуйки XVI - начала XVIII веков.

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Мост ждал реконструкцию несколько десятилетий. Но началась она не без неприятностей. Выяснилось, что победившая на конкурсе фирма предоставила заведомо подложные документы, которые при заключении контракта играли очень важную роль. Из-за статуса объекта культурного наследия реконструкцией и ремонтом Красного моста может заниматься только подрядчик, имеющий подобный опыт и нужную квалификацию. Однако свидетельствующие об этом бумаги, как выяснилось уже после конкурса, были ненастоящими. Это стало поводом для уголовного дела.

Теперь же, когда прокуратура Орловской области провела тщательную проверку масштабных строительных работ, выяснилось, что выданный подрядчику аванс в 179 миллионов рублей растрачен. На эти средства была куплена ненужная для реконструкции Красного моста строительная техника, а также автомобили класса люкс. Решение о покупке принималось директором предприятия и его коллегами. Помимо этого, значительная часть суммы оказалась переведена на счета фирм "с признаками мнимости". В прокуратуре области отметили: компании зарегистрированы на подставных лиц.

Строительные работы на Красном мосту временно приостановлены. Расследование уголовных дел с ним связанных продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Национальные проекты 2019-2024

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