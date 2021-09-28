В Подмосковье задержан ярославский педофил

В Московской области задержан мужчина, которого подозревают в попытке изнасилования ребенка.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, подозреваемый напал на 9-летнюю девочку возле дома на Восточной улице в городе Домодедово. Он попросил ребенка о помощи, а затем попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Это заметили прохожие, которые спугнули педофила.

Оперативники угрозыска по подозрению задержали 51-летнего жителя Ярославской области, ранее он был несколько раз судим. В ближайшее время его доставят на допрос в Следственный комитет, именно СК будет заниматься расследованием.