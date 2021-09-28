В Рязани задержан мошенник, совершивший 48 преступлений

Рязанская полиция задержала мошенника-рецидивиста. Он сознался в 48 случаях обмана граждан. Его жертвами становились исключительно женщины.

С марта 2021 года в рязанские отделы МВД стали поступать заявления о мошенничествах, происходивших по одной и той же схеме: в аптеку, магазин или медицинский центр приходил человек, представлявшийся индивидуальным предпринимателем и предлагал бытовую технику по очень заманчивой цене. Взяв с клиентов предоплату, мужчина исчезал навсегда.

- Оперативники уголовного розыска вспомнили, что по такой же схеме работал житель Рязанской области 1978 года рождения, освободившийся как раз в марте, - рассказали в УМВД по региону.

Найти мужчину удалось не сразу: он тщательно конспирировался, менял съемные квартиры. Когда же его задержали, не стал отпираться и признался в 48 эпизодах обмана на общую сумму более 360 тысяч рублей. Ранее задержанный был дважды судим за аналогичные преступления.

Задержанный заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.