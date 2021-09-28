Власти Москвы выделили 700 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Мэрия Москвы дополнительно выделила почти 700 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом. Постановление об этих ассигнованиях подписал глава города Сергей Собянин.

Точная сумма - 696,3 миллиона. Большая ее часть будет израсходована на заготовку, переработку и хранения плазмы крови пациентов с антителами к коронавирусу. На основе биоматериала синтезируют лекарственный препарат ковид-глобулин, на его производство выделят 97,3 миллиона рублей, на выплаты донорам - 88,2 миллиона рублей.

Ранее власти Москвы заявили об усилении контроля за масочным режимом в связи с ростом заболеваемости ковидом.