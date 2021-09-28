Воронежская детская площадка попала в десятку худших по стране

ОНФ включил игровую зону во дворе спального района Воронежа в десятку худших детских площадок в стране. Аттракционы, если можно назвать так древние качели и пару торчащих из земли ржавых решеток-лазилок, - старые, неисправные. Игровая зона не огорожена, на ней паркуются автомобили. Вместо песочницы - куча песка, сваленного на землю.

Эксперты фронта посетили 2,1 тысячи детских и спортивных площадок в 572 городах страны. Лишь 37 процентов из них оказались новыми или в хорошем состоянии. 33 процента признаны опасными для детей. В пяти регионах - Адыгее, Брянской, Волгоградской и Липецкой областях, Хабаровском крае - уровень непригодных для игр площадок превысил 70 процентов. Среди самых распространенных проблем ОНФ назвал отсутствие ограждения, сломанные скамейки и качели, ненадежное крепление конструкций, аварийные деревья. На трех четвертях обследованных площадок отсутствовали информационные щиты с правилами пользования аттракционами и телефоном обслуживающей организации.

Вместе с Воронежем в "антирейтинг" ОНФ попали еще девять регионов от Краснодара до Якутии. Площадка на улице Пионерской в Якутске полузатоплена, песочница пуста, а горка вырвана и валяется на земле. В городе Чулым под Новосибирском игровая зона заболочена, а в уфимской песочнице лежат части от трактора.

Побывав на площадке на улице Олеко Дундича, 11, в Воронеже, мы убедились, что все так, как рассказывали эксперты ОНФ.

- Ну а что нам делать? Гуляем здесь. Мусор убираем за всякими. С водителями пытались договориться, чтобы не ставили машины на площадке, но другого места нет. Стараемся следить, чтобы дети под колесами не бегали, - рассказала мама двоих пацанов трех и шести лет Лариса Карнаухова.

В управляющей компании посетовали, что обновить инвентарь автоматически они не в состоянии, требуется заявка от жителей, оформленная в виде протокола общего собрания собственников квартир. И финансирование - новая спортивная или игровая площадка во дворе может быть установлена либо по программе благоустройства, либо за счет спонсорской помощи. Или на средства самих жильцов.

- Это обычная ситуация для советской застройки. Детские игровые площадки, установленные при сдаче дома, существуют до наших дней и не обновляются, пока жители не проявят инициативу. Понятное дело, такие конструкции изжили себя и небезопасны. Чтобы заменить их на новые, существует два варианта, - рассказала руководитель регионального отделения организации "ЖКХ Контроль" Лариса Тулинова.

Первый - необходимо подать заявку на участие в программе создания комфортной городской среды в рамках нацпрпоекта. Другой вариант - обратиться за помощью к своему депутату городской или областной Думы. Это тоже работает, хотя не так надежно, как нацпроект. В любом случае понадобится провести собрание жителей дома, внести в протокол решение о необходимости обновить дворовый инвентарь и подать заявку в муниципалитет.