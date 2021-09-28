Воронежская детская площадка попала в десятку худших по стране

Новости

В посольстве в Испании возмутились баннерами о русских девушках 00:38
Генконсул РФ заявил о продолжении политики "визового сдерживания" в США 00:12
"Локомотив" выиграл первый матч под руководством Никитина 27.09.2021
"Панцирь-С1" сбил в Сирии беспилотник, попытавшийся атаковать авиабазу РФ 27.09.2021
Более 183 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 27.09.2021
Минцифры: Выбор поисковика по умолчанию в гаджетах останется за пользователем 27.09.2021
Путин поручил развивать в регионах школьный туризм 27.09.2021
Эксперт назвала причины тяжелого течения коронавируса 27.09.2021
В вузах увеличат набор будущих логопедов и дефектологов 27.09.2021
Путин поручил утвердить требования по инклюзивному образованию 27.09.2021
Путин поручил обновить систему преподавания истории 27.09.2021
В Самарской области введут QR-коды для фитнес-клубов и заведений досуга 27.09.2021
Путин дал поручение по освещению в интернете работы приютов для животных 27.09.2021
В ФСС рассказали, когда предпенсионеры могут бесплатно отдохнуть в санатории 27.09.2021
Третьяк заявил, что контракт со Знарком пока не подписан 27.09.2021
Путин поручить убрать понятие "образовательная услуга" из законодательства 27.09.2021
Президент поручил сократить число контрольных в школах 27.09.2021
Президент поручил усовершенствовать систему оплаты труда учителей 27.09.2021
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России" 27.09.2021
В ВОЗ сообщили, чего им не хватает для признания российской вакцины 27.09.2021
"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал" 27.09.2021
Украинский газовый оператор грозит Венгрии остановкой транзита 27.09.2021
Белгородские власти назвали условия для работы фуд-кортов 27.09.2021
Володин ревакцинировался и призвал последовать своему примеру 27.09.2021
В Москве парашютисты арестованы за прыжок на Ленинский проспект 27.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 00:34
Рубрика: Экономика

Воронежская детская площадка попала в десятку худших по стране

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
ОНФ включил игровую зону во дворе спального района Воронежа в десятку худших детских площадок в стране. Аттракционы, если можно назвать так древние качели и пару торчащих из земли ржавых решеток-лазилок, - старые, неисправные. Игровая зона не огорожена, на ней паркуются автомобили. Вместо песочницы - куча песка, сваленного на землю.
Каждая третья игровая площадка в стране признана опасной для детей. Фото: Сергей Иванов Каждая третья игровая площадка в стране признана опасной для детей. Фото: Сергей Иванов
Каждая третья игровая площадка в стране признана опасной для детей. Фото: Сергей Иванов

Эксперты фронта посетили 2,1 тысячи детских и спортивных площадок в 572 городах страны. Лишь 37 процентов из них оказались новыми или в хорошем состоянии. 33 процента признаны опасными для детей. В пяти регионах - Адыгее, Брянской, Волгоградской и Липецкой областях, Хабаровском крае - уровень непригодных для игр площадок превысил 70 процентов. Среди самых распространенных проблем ОНФ назвал отсутствие ограждения, сломанные скамейки и качели, ненадежное крепление конструкций, аварийные деревья. На трех четвертях обследованных площадок отсутствовали информационные щиты с правилами пользования аттракционами и телефоном обслуживающей организации.

Эксперт ОНФ рассказала, почему важно следить за кредитной историей

Вместе с Воронежем в "антирейтинг" ОНФ попали еще девять регионов от Краснодара до Якутии. Площадка на улице Пионерской в Якутске полузатоплена, песочница пуста, а горка вырвана и валяется на земле. В городе Чулым под Новосибирском игровая зона заболочена, а в уфимской песочнице лежат части от трактора.

Побывав на площадке на улице Олеко Дундича, 11, в Воронеже, мы убедились, что все так, как рассказывали эксперты ОНФ.

- Ну а что нам делать? Гуляем здесь. Мусор убираем за всякими. С водителями пытались договориться, чтобы не ставили машины на площадке, но другого места нет. Стараемся следить, чтобы дети под колесами не бегали, - рассказала мама двоих пацанов трех и шести лет Лариса Карнаухова.

В управляющей компании посетовали, что обновить инвентарь автоматически они не в состоянии, требуется заявка от жителей, оформленная в виде протокола общего собрания собственников квартир. И финансирование - новая спортивная или игровая площадка во дворе может быть установлена либо по программе благоустройства, либо за счет спонсорской помощи. Или на средства самих жильцов.

- Это обычная ситуация для советской застройки. Детские игровые площадки, установленные при сдаче дома, существуют до наших дней и не обновляются, пока жители не проявят инициативу. Понятное дело, такие конструкции изжили себя и небезопасны. Чтобы заменить их на новые, существует два варианта, - рассказала руководитель регионального отделения организации "ЖКХ Контроль" Лариса Тулинова.

Первый - необходимо подать заявку на участие в программе создания комфортной городской среды в рамках нацпрпоекта. Другой вариант - обратиться за помощью к своему депутату городской или областной Думы. Это тоже работает, хотя не так надежно, как нацпроект. В любом случае понадобится провести собрание жителей дома, внести в протокол решение о необходимости обновить дворовый инвентарь и подать заявку в муниципалитет.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах
Президент поручил сократить число контрольных в школах
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить