Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В ночные и утренние часы 29 и 30 сентября в Московской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

По данным метеорологов, в это время местами по территории Московской области ожидаются заморозки до -3 градусов. В столице воздух сможет остыть до нуля градусов.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что ранее в Гидрометцентре России уточнили, что из-за заморозков в регионе объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности с 21:00 29 сентября до 9:00 30 сентября.