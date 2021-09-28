Главу района в Забайкалье задержали за злоупотребление полномочиями

Главе Нерчинского района Забайкальского края Михаилу Слесаренко предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2020 году Слесаренко, контролируя исполнение муниципального контракта, злоупотребил полномочиями главы городского поселения "Нерчинское" и причинил ущерб бюджету на сумму, превышающую семь миллионов рублей.

В 2019 году администрация Нерчинска заключила с подрядчиком контракт на благоустройство центральной площади на 59 миллионов рублей. Подрядчик нарушил технологию подготовки основания для укладки тротуарной плитки. Слесаренко, зная об этом, подписал акт о приемке выполненных работ. Плитку пришлось перекладывать, что обошлось в семь миллионов рублей.

"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. При содействии сотрудников регионального управления Росгвардии Слесаренко задержан и доставлен в Читу", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.

В доме и рабочем кабинете чиновника, а также в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края прошли обыски. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2021 года руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов возбудил уголовное дело против Михаила Слесаренко о превышении должностных полномочий, также связанном с муниципальным контрактом.

"Уголовные дела в отношении Слесаренко будут соединены в одно производство", - отметили в СУ СКР по Забайкальскому краю.