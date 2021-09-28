Какой будет зима в России

Россиян ждет нормальная зима - с морозами, оттепелями и снегом. Очень теплой зимы синоптики не обещают, хотя и предупреждают, что более детальные прогнозы по каждому месяцу холодного полугодия еще впереди. Пока же Росгидромет и Гидрометцентр выпустили вероятностный прогноз погоды на отопительный сезон 2021/22 г. (он охватывает период с октября нынешнего года по март 2022 года). Оправдываемость таких прогнозов составляет от 58 до 81%. Прежде всего этот прогноз важен для глав регионов, муниципалитетов, руководителей компаний, отвечающих за нормальную работу всех жизненно важных структур и объектов. Проще говоря, чтобы коммунальщики вовремя подготовили снегоуборочную технику и закупили противогололедные реагенты.

Как поясняют специалисты Росгидромета, прогноз говорит о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Урала, в Сибири и в Якутии будет теплее обычного. А на остальной территории России температура ожидается в пределах климатической нормы. В отдельные месяцы в южной половине азиатской территории страны будет холоднее обычного.

- В центре европейской территории, в том числе и в столичном регионе, зима в целом будет вполне обычной, нормальной, - пояснил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко. - В октябре в центре погода ожидается в пределах нормы и чуть выше нормы. В ноябре около нормы. В декабре около нормы и даже чуть ниже обычного. В январе на всей европейской территории температура около нормы. В феврале на западе европейской территории выше нормы, а в остальных регионах в пределах климатической нормы. Весна начнется также с вполне привычной погоды. Может быть, чуть-чуть теплее.

Что касается других территорий, то, по прогнозам синоптиков, в октябре теплее обычного может быть на востоке Северо-Западного округа, на севере Урала и Сибири, а также на большей части Якутии. Холоднее, чем в октябре 2020 года, будет на юге европейской территории. То есть рассчитывать на продолжение "бархатного сезона" на черноморских курортах вряд ли приходится. Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, "бархатный сезон" может продлиться максимум до конца первой декады октября. В прошлом году он длился весь октябрь.

В ноябре теплее обычного погода прогнозируется на востоке и юге Урала, в Сибири, на большей части Якутии и в Забайкалье. Холоднее, чем в прошлом году, средняя температура воздуха ожидается на северо-западе и в северной половине азиатской территории страны.

В центре европейской территории, в том числе и в столичном регионе, зима в целом будет вполне обычной, нормальной - со снегом, а не дождями

С температурами ниже нормы декабрь прогнозируется на большей части Поволжья, на юге Урала и в юго-западных и центральных районах Сибири. В январе теплее нормы возможно будет на севере Сибири, на западе Якутии. Холодный январь прогнозируется на Чукотке и на побережье Охотского моря.

Теплее, чем в январе 2021 года, может быть на большей части Урала и на западе Сибири. В феврале выше нормы температура ожидается на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Якутии. В целом февраль 2022 года может стать теплее прошлогоднего на большей части территории России.

Март порадует теплом жителей северных регионов Урала, а также Якутии. Но вот на большей части Урала и Сибири средняя температура ожидается ниже, чем в марте 2021 года.