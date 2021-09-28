На Камчатке самолеты ТОФ разбомбили "противника"

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-29 Тихоокеанского флота провели учение с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков на полигоне.

По легенде, в районе Халактырского пляжа Авачинской губы был обнаружен высаженный десант условного противника. Для поиска туда направили самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ.

Ка-29 провели выпустили ракеты по мишеням, установленным в прибрежной полосе, а Ил-38 выполнили по ним бомбометание.

"Полеты и практическое бомбометание было проведено по установленному маршруту в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.