На Сахалине спрогнозировали рост объемов добычи газа

В течение пяти лет объемы добычи газа в Сахалинской области вырастут на 1,5 миллиарда кубометров в год. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко, выступая на открытии форума "Нефть и газ Сахалина-2021".

По его словам, прошлый год стал рекордным для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче голубого топлива за всю историю проектов соглашения о разделе продукции - с объемом свыше 30 миллиардов кубометров.

- С 2021-го по 2025 год мы прогнозируем сохранение этого успеха с ежегодной добычей около 29 миллиардов кубометров газа. Это на 1,5 миллиарда кубометров в год больше, чем в предыдущую пятилетку, - цитирует Лимаренко ТАСС.

Губернатор отметил, что прошлый год для нефтегазодобывающих компаний региона выдался непростым, главным образом из-за пандемии, резкого падения цен на углеводороды и снижения спроса.

"Совместными усилиями мы сделали все, чтобы не прекратить работу. И благодарим коллег за то, что они продолжили добычу нефти и газа в этот сложный период", - сказал Лимаренко.

Напомним, что форум "Нефть и газ Сахалина-2021" проходит в Южно-Сахалинске с 28-го по 30-е сентября. На его полях будут обсуждаться вопросы развития нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса, перспективы производства, транспортировки, хранения и потребления СПГ. Помимо этого, участники поделятся опытом реализации нефтегазовых проектов, рассмотрят вопросы газификации и развития сети газомоторного транспорта на Дальнем Востоке.