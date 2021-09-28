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28.09.2021 13:33

Онлайн-проект "Цифровое образование" стартовал на Дальнем Востоке

27 сентября "Ростелеком" провел онлайн-презентацию проекта "Цифровое образование" для студентов и журналистов Дальнего Востока. Участники встречи узнали подробности о курсах, входящих в образовательную программу, обсудили, что такое цифровые навыки, и зачем будущим специалистам нужно изучать кибербезопасность, интернет вещей и Big Data.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Партнерами "Цифрового образования" стали 16 крупнейших вузов из семи регионов Дальнего Востока. В Приморском крае это ДВФУ и ВГУЭС. Онлайн-обучение стартует 28 сентября. До 14 декабря эксперты "Ростелекома" будут проводить лекции для студентов в мобильном приложении "Цифра РТК". Видео-материалы будут доступны в записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта.

Программа обучения состоит из 11 треков, каждый из которых включает в себя лекцию и дистанционный курс. Темы занятий связаны с основными направлениями цифровой экономики: "Цифровое лидерство", "Кибербезопасность", "Виртуальная реальность", "Квантовые технологии", "Подрывные инновации", "Agile и гибкие методологии работы", "Основы маркетинга и цифровые коммуникации", "Интернет вещей", "Большие данные (Big data)", "Индустриальный интернет: драйвер современного производства", "Блокчейн и технологии распределенного реестра".

"Выбор тем для обзорных лекций был основан на реалиях времени. При подготовке к проекту мы систематизировали массив информации о новых технологиях и трендах работы с данными. Нынешние студенты - те, кто в скором будущем будет строить цифровую экономику страны. Поэтому им уже сегодня необходимо быть гибкими в плане адаптации к новым тенденциям развития рынка, заботиться о приобретении дополнительных знаний из самых разных областей. Мы хотим помочь молодому поколению определиться с профессиональными предпочтениями, выявить свои сильные стороны и зоны роста", - отметила руководитель "Цифрового образования" на Дальнем Востока Надежда Шилова.

Каждый участник будет зарабатывать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. По завершении программы все участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера, а лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы - "Нехакатоне". Победители получат приглашение на стажировку от "Ростелекома" и ценные призы.

Для того, чтобы принять участие в обучении, студентам необходимо скачать приложение "Цифра РТК" и пройти короткую процедуру регистрации.

Ознакомиться с правилами участия и расписанием занятий можно в официальном приложении курса.

Скачать приложение "ЦифраРТК":

- в AppStore: https://apps.apple.com/ru/app/цифра-ртк/id1529229827

- в PlayMarket: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cifra.rtk

Материал подготовлен ПАО "Ростелеком"

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