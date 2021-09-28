Патрушев рассказал о вмешательстве США во время выборов и кибератаках на ЦИК

Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию. Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Об этом журналистам, в том числе корреспонденту "РГ", во время рабочей поездки на Сахалин заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в том числе зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования. При этом он заметил, что Госдепартамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России.

"Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - подчеркнул Патрушев. А после завершения голосования Госдепартамент США сообщил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу. При этом секретарь Совбеза обратил внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам.

По мнению Патрушева, все это давление связано с тем, что Западу не по нраву рост влияния России на мировые процессы и ее планомерное социально-экономическое развитие. В этой связи, по его словам, все более напористыми становятся попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе в период проведения важных политических событий. По данным Патрушева, только в 2020 году объемы финансирования деятельности против России американской неправительственной организации "Национальный фонд поддержки демократии" (признана нежелательной на территории РФ) составили 10 миллионов долларов. Кроме того, в 2021 году решением конгресса США "Фонд борьбы с влиянием России" был профинансирован в объеме 290 миллионов долларов. Аналогичные суммы планируется выделять до 2023 года.