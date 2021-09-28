В Чите неизвестный обстрелял пассажирский автобус

В Чите полицейские разыскивают неизвестного мужчину, обстрелявшего пассажирский автобус.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, сообщение о ЧП полицейские получили в понедельник вечером. Прибывшие на место оперативники выяснили, что некий мужчин выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в боковое стекло автобуса, в котором в тот момент находились 15 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Сейчас правоохранители ищут очевидцев происшествия.