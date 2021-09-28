В Якутии бывшим осужденным помогут вернуться к нормальной жизни

В парламенте Якутии обсудили формирование государственно-правовых механизмов для социальной адаптации людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также тех, кто освобождается из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Речь идет о двух законопроектах, которые разрабатывают в Ил Тумэне: "О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера" и "О профилактике бродяжничества и попрошайничества". Кроме депутатов, участие в создании документов принимают члены правительства Якутии, сотрудники УФСИН, а также общественные организации.

Как сообщил на заседании межведомственной рабочей группы председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров, в рамках разработки первого законопроекта предлагается сформировать единую информационную систему учета и контроля. Она, как и другие меры поддержки, будет направлена на то, чтобы бывшие осужденные смогли найти работу, если нужно - переквалифицироваться и пройти адаптацию.

Второй законопроект должен усилить профилактику бродяжничества и попрошайничества. Эту инициативу внесла уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева. Документ предполагает создание госпрограммы и единой информационной системы учета лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также контроля за ними. Потребуется продумать механизмы социально-правовой помощи (включая содействие в восстановлении утраченных документов), трудоустройства, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, медицинской помощи, социального обслуживания. Кроме того, предлагается поддержать социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие в деятельности по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

- Мы хотим создать уникальные для республики и других регионов страны законы - действенные и практически выверенные, чтобы помощь могли получить многие люди, которые сегодня находятся в непростой жизненной ситуации, - подчеркнул Владимир Чичигинаров.

Теперь члены межведомственной рабочей группы должны на основе детального анализа информации, полученной в ходе обсуждения, предоставить в профильный комитет Ил Тумэна предложения для внесения в разрабатываемые проекты законов.