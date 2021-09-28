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28.09.2021 22:54
Рубрика: Экономика

В якутском селе сдали первый дом для погорельцев

Текст: Александр Филимоненко ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии первая семья погорельцев получила ключи от нового благоустроенного дома.

7 августа о несчастье в Бясь-Кюеле узнала вся страна. Из-за шквалистого ветра верховой лесной пожар перекинулся через минерализованную полосу и пошел по селу. С огнем сражались почти 300 человек - сотрудники МЧС, "Якутлесресурса", "Авиалесохраны", пожарной службы Якутии и добровольцы.

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В тяжелейших условиях они отстояли 225 домов. Шесть многоквартирных и 26 индивидуальных жилых построек сгорели дотла. 175 человек остались без крыши над головой. Власти республики решили восстановить дома для пострадавших, чтобы люди получили такое же по площади жилье, какое у них было ранее, - от 40 до 140 "квадратов". Из-за того что часть погорельцев захотели получить денежную компенсацию, потребовалось построить 34 здания.

С согласия сельчан в Бясь-Кюеле используются быстровозводимые дома из цельных деревянных панелей. Заказчиком выступил Фонд будущих поколений при поддержке компании "АЛРОСА", которая перечислила 200 миллионов рублей. Первая свая на большой стройке в отдаленном селе была установлена еще 20 августа.

"Село Бясь-Кюель получит новый микрорайон с обновленной инфраструктурой, уличным освещением и отремонтированной улично-дорожной сетью", - отметил глава Якутии Айсен Николаев. Ключи от нового благоустроенного жилья он вручил Екатерине и Алексею Саввиным. После сдачи первого дома поэтапно начнется ввод остальных. По плану-графику все восстановительные работы завершатся к 15 октября.

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