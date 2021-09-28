Видео: В Магадане стая косаток вплотную приблизилась к катеру с рыбаками

Стаю косаток, вплотную приблизившихся к катеру, засняли рыбаки в бухте Гертнера неподалеку от Магадана. На ролике видно, как группа млекопитающих довольно долгое время следует за лодкой, то проплывая под ней, то выпрыгивая из воды. Животные подошли настолько близко, что мужчины могли до них дотронуться.

- Ощущения великолепные. Грациозность, их размеры. Это была стая, четыре косатки. Две маленьких, одна средняя и одна большая. Мы даже не испугались, но напряглись, - рассказал РИА Новости один из очевидцев Павел Братасюк.

В этом году косаток часто встречают в прибрежных водах Колымы. Не так давно детеныша млекопитающего нашли выброшенным на берег. Жители несколько часов поливали его водой, пока спасатели не вернули малыша в море.

По словам ученых, активность косаток в прибрежных водах можно объяснить хорошими подходами лососевых.

- В этом году в регион пришло много горбуши, а кижуч еще продолжает нереститься. Эта рыба довольно большая, и привлекает крупных морских млекопитающих, - говорит доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев.

Он предположил, что на видео запечатлены взрослые самки, которые обучали молодых особей охоте.