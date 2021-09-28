В Приморье отправили в колонию шофера, из-за которого рухнул мост

Приморский краевой суд заменил условное наказание на реальное при пересмотре дела водителя, осужденного за нарушение Правил дорожного движения, сообщается на сайте прокуратуры региона.

В октябре 2018 года шофер грузовика, зная о том, что перевозит 53 тонны картофеля, въехал на мост через реку Осиновка, проигнорировав знак, ограничивающий максимально разрешенную массу 20 тоннами. Когда автомобиль проезжал по мосту, пролет рухнул, грузовик откатился назад и раздавил следовавшую за ним легковую машину. Находившиеся в ней женщина и ее трехлетняя дочь скончались на месте.

Районный суд назначил виновнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор был обжалован в краевом суде прокуратурой как слишком мягкий.

Теперь мужчина проведет четыре года в колонии-поселении. Доводы апелляционной жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, говорится в сообщении прокуратуры.