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28.09.2021 05:10
Рубрика: Происшествия

В Приморье отправили в колонию шофера, из-за которого рухнул мост

Текст: Ольга Журман

Приморский краевой суд заменил условное наказание на реальное при пересмотре дела водителя, осужденного за нарушение Правил дорожного движения, сообщается на сайте прокуратуры региона.

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В октябре 2018 года шофер грузовика, зная о том, что перевозит 53 тонны картофеля, въехал на мост через реку Осиновка, проигнорировав знак, ограничивающий максимально разрешенную массу 20 тоннами. Когда автомобиль проезжал по мосту, пролет рухнул, грузовик откатился назад и раздавил следовавшую за ним легковую машину. Находившиеся в ней женщина и ее трехлетняя дочь скончались на месте.

Районный суд назначил виновнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор был обжалован в краевом суде прокуратурой как слишком мягкий.

Теперь мужчина проведет четыре года в колонии-поселении. Доводы апелляционной жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, говорится в сообщении прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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