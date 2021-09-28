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Рубрика: Происшествия

В Забайкалье восемь человек задержали за контрабанду леса на 690 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Правоохранители в Забайкалье пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой древесины за границу, и задержали восемь ее участников.

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По предварительной информации, нелегальный бизнес в 2008 году организовал гражданин одного из государств Восточной Азии, проживающий в Чите. Он подошел к делу серьезно, создав в "компании" четыре структурных подразделения. В краевой столице располагался "офис", сотрудники которого готовили документы, создававшие видимость законного оборота пиломатериалов. "Офисные" работники выполняли организаторские обязанности: подавали заявки в уполномоченные организации, получали заключения и карантинные сертификаты, договаривались о железнодорожных поставках товара. В отделениях в Сретенском, Карымском и Хилокском районах занимались приемом, переработкой, хранением и отгрузкой древесины хвойных пород. Товар предположительно отправляли из России в сопредельную страну, предоставляя таможенникам поддельные декларации. Правоохранители выявили шесть фактов контрабанды товара на сумму почти 690 миллионов рублей.

"В целях конспирации и для придания видимости законности деятельности преступного сообщества соучастники по указанию лидера зарегистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей двух подконтрольных фирм", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, сообщники получили больше пяти миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, а также "отмывали" деньги, полученных в результате нелегальных поставок лесоматериалов за рубеж. Извлеченный доход превысил 15 миллионов рублей.

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У в ходе обысков у одного из членов ОПГ нашли три единицы огнестрельного оружия, более 400 патронов различного калибра, а также их составные элементы.

В отношении "черных лесорубов" возбудили уголовные дела. Лидер группировки заключен под стражу, два его сообщника помещены под домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и другие соучастники.

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