Александр Милеев: сельским учителям возместят взнос на ипотеку

Власти Самарской области разработали меры поддержки для учителей, которые работают в сельской местности. Им возместят средства первоначального взноса на ипотеку из регионального бюджета. По мнению депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, дополнительный стимул для сельских учителей был необходим.

Учителя из глубинки смогут рассчитывать на помощь от региона - им возместят средства первоначального взноса на ипотеку, но не больше 20% от полной стоимости дома или квартиры. А также компенсируют до 50% за пользование ипотечным кредитом. Средства в бюджете уже нашли.

Такая мера будет востребована не только действующими педагогами, но и нынешними студентами, уверен Александр Милеев. Теперь вернуться в родное село после учебы в педагогическом вузе будет и выгоднее, и комфортнее.

- Будущие учителя в последние годы, к сожалению, мало стремятся к сельской жизни. А ведь хорошее образование в поселках и деревнях необходимо. Это вклад в детей, которые потом будут развивать нашу область. Покупка собственного жилья на льготных условиях позволит привлечь в сельские местности выпускников в том числе нашего вуза, - считает проректор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Милеев.

Помимо этого, отметил депутат регионального заксобрания, в Самарской области действуют еще и другие меры поддержки для учителей, принявших решение работать и жить в селе. Это компенсация на аренду съемного жилья и оплату коммунальных услуг, а также единовременный денежный бонус для начинающих педагогов - до 350 тысяч рублей.