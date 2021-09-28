Александр Милеев: сельским учителям возместят взнос на ипотеку

Учителя из глубинки смогут рассчитывать на помощь от региона - им возместят средства первоначального взноса на ипотеку, но не больше 20% от полной стоимости дома или квартиры. А также компенсируют до 50% за пользование ипотечным кредитом. Средства в бюджете уже нашли.
Такая мера будет востребована не только действующими педагогами, но и нынешними студентами, уверен Александр Милеев. Теперь вернуться в родное село после учебы в педагогическом вузе будет и выгоднее, и комфортнее.
- Будущие учителя в последние годы, к сожалению, мало стремятся к сельской жизни. А ведь хорошее образование в поселках и деревнях необходимо. Это вклад в детей, которые потом будут развивать нашу область. Покупка собственного жилья на льготных условиях позволит привлечь в сельские местности выпускников в том числе нашего вуза, - считает проректор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Милеев.
Помимо этого, отметил депутат регионального заксобрания, в Самарской области действуют еще и другие меры поддержки для учителей, принявших решение работать и жить в селе. Это компенсация на аренду съемного жилья и оплату коммунальных услуг, а также единовременный денежный бонус для начинающих педагогов - до 350 тысяч рублей.