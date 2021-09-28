Из Уфы в Оренбург теперь можно добраться на железнодорожном экспрессе

В Башкирии запустили новый маршрут скоростного поезда "Орлан", благодаря которому пассажиры смогут добраться от Уфы до Оренбурга всего за шесть часов. Для сравнения: на автобусе как минимум на час дольше и не так безопасно.

- Прямое пригородное железнодорожное сообщение между Уфой и Оренбургом отсутствовало на протяжении 11 лет. Комфортный экспресс "Орлан" сблизит жителей Башкортостана и Оренбургской области, а также будет способствовать развитию бизнеса и туризма, - отметил на церемонии старта "Орлана" глава Башкирии Радий Хабиров.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер также надеется, что этот поезд станет одним из важных звеньев в развитии транспортного сообщения между Оренбургской областью и Башкортостаном.

Мягкие комфортные кресла, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, розетки для подзарядки мобильных телефонов и специальные площадки для крупногабаритного багажа, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло - в новом поезде все предусмотрено для комфорта и безопасности пассажиров.

Подумали организаторы и об удобстве маломобильных граждан: в вагонах есть подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места. При этом стоимость билета на скоростной поезд практически аналогична проезду на автобусе - 866 рублей, а приобрести его можно через интернет-приложение.

В числе первых пассажиров "Орлана" была уфимка Эльвира Гизатуллина. Раньше к своим близким в Оренбург ей приходилось ездить на такси либо на личном автомобиле. Но, по ее словам, железнодорожному транспорту она доверяет больше, ведь он безопаснее.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", ежедневно "Орлан" будет отправляться из Уфы в 07.48 и прибывать в Оренбург в 13.54. Обратно экспресс поедет в 15.15 и прибудет в Уфу в 21.23. Остановки предусмотрены на станциях Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау.

Кстати

Первый скорый пригородный поезд "Орлан" в Башкирии начал курсировать в апреле по маршруту Уфа - Кумертау. Это стало важным событием для жителей республики: благодаря экспресс-поезду время в пути сократилось с шести с половиной часов до трех часов 50 минут. Экспресс уже перевез более 33 тысяч пассажиров.

В планах РЖД - в 2022 году запустить в республике движение "Западного экспресса" - двух пар скоростных поездов по маршруту Шакша - Раевка - Шакша. В дальнейшем маршрут продлят до станции Приютово. А в 2022 - 2023 годах в регионе реализуют проект "Восточный экспресс" по маршруту Уфа- Белорецк, который будут обслуживать составы "Ласточка", способные работать на линиях как с постоянным, так и с переменным электрическим током.