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28.09.2021 23:47
Рубрика: Экономика

Как без новых затрат поднять зарплату

Текст: Наталия Швабауэр, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Завод "Кардан" одним из первых в Самарской области стал участником нацпроекта "Производительность труда". Это помогло перезагрузить систему организации труда. И поднять людям зарплату.

Этим же путем "поехал" Златоустовский машиностроительный завод. И не только он. А еще более 2,5 тысячи предприятий в 70 регионах страны.

Фото: iStock
У некоторых бюджетников с 1 октября вырастет зарплата

Златоустовский завод (входит в госкорпорацию по космической деятельности "Роскосмос") - самое крупное в Челябинской области машиностроительное предприятие по объемам гособоронзаказа. И одновременно один из лидеров диверсификации. Не случайно повышать производительность труда здесь начали с участка сборки "Мечты", электроплиты, хорошо знакомой российским хозяйкам. Ее выпускают полвека. Казалось бы, все отточено до мелочей. Но многое не замечается именно в силу привычки.

Эксперты Федерального центра компетенций помогли взглянуть на легенду по-новому. И если раньше рабочий за смену проходили до трех километров, то сейчас установка жарочного шкафа идет в 15 метрах от конвейера. Нет и у других нужды в хождениях по цеху. На это нацелен и "супермаркет" комплектующих и инструментов. Необходимые наборы лежат на стеллажах под рукой.

В итоге выработка на одного сотрудника поднялась на 34 процента. Если раньше на создание готового изделия на конвейере уходило 211 часов, то сейчас всего 19. Что отражается на зарплате: у некоторых бригад она увеличилась почти на треть.

На "Кардане" выработка увеличилась на 20 процентов, и тоже начала расти и зарплата. Здесь выпускают карданные валы - важнейшие узлы трансмиссии автомобиля.

Цифра: 30 процентов - на столько можно повысить зарплату сотрудникам при росте производительности труда

Рабочая группа из неравнодушных сотрудников прошла целевое обучение. На продолжительных тренингах разобрали не только теорию бережливого производства, но и конкретные примеры из практики предприятия. Затем к подкованным специалистам присоединились эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Вместе разработали план улучшений, который помог в итоге изменить работу предприятия.

К примеру, на производственных участках стояли бункеры с межоперационными заделами. Постепенно, за год, удалось сократить эти запасы в 20 раз. Уменьшились расходы на тару. В цеху освободились площади, благодаря чему удалось расширить номенклатуру. Раньше выпуск новых деталей тормозило отсутствие места для склада.

Но самое главное - выиграли люди. Некоторые сотрудники раньше занимались консервацией и расконсервации деталей. Это низкоквалифицированный труд, который и оплачивался соответственно. Кардинальное сокращение запасов освободило некоторых сотрудников от такой работы. Теперь они перешли на высококвалифицированный труд, встав к станкам с ЧПУ.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Самарская область УрФО Челябинская область Национальные проекты 2019-2024

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