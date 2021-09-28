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28.09.2021 13:43
Рубрика: Власть

Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет

Текст: Иван Петров
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил госнаграды полицейским, которые первыми прибыли в Перми в университет, узнав, что один из студентов-первокурсников там ведет стрельбу.
Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин получил из рук министра орден Мужества. А его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров - медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Фото: Константин Бахарев/РГ
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"От выстрелов преступника, проникшего 20 сентября в Пермский госуниверситет, погибли шесть человек. Свыше 40 получили ранения и травмы", - напомнил глава МВД. Но жертв этого жестокого и циничного нападения, считает Колокольцев, могло быть и больше. "Если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми", - отметил он.

В МВД напомнили, что младший лейтенант Калинин первым прибыл на место преступления. И, оказавшись лицом к лицу с вооруженным преступником, "сохранил полное самообладание, смелыми, уверенными действиями обезвредил его". В это же время старший лейтенант полиции Макаров, напомнили в МВД, оперативно организовал эвакуацию студентов и преподавателей в безопасное место. И что важно, не допустив паники при этом.

"Нет сомнений, что им помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет", - рассказал Колокольцев.

Обращаясь к награжденным, министр сказал, что "защитник правопорядка должен быть готов в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду". И поступок Калинина и Макарова, по его словам, стал лучшим тому подтверждением.

Колокольцев поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за добросовестную службу, а затем вручил им новые погоны. Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову - "капитан полиции" - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.

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