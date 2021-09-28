Нацпроект "Демография" поддерживает ульяновские семьи с детьми

В Ульяновской области более 17 тысяч семей с детьми получают финансовую поддержку благодаря национальному проекту "Демография". С 27 сентября в регионе проходит тематическая неделя нацпроекта, в который входит пять основных направлений - "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни" и "Укрепление общественного здоровья". На исполнение этих задач в 2021 году направлено около 2,6 миллиарда рублей.

- Одним из самых значимым стал проект по финансовой помощи семьям с детьми, благодаря которому более 17 тысяч ульяновцев стали благополучателями. Так, например, почти 10,5 тысячи семей получают ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Порядка 6799 пар оформили социальное выплату при рождении третьего или последующих малышей, в обоих случаях сумма составляет около 10917 рублей. На финансовую поддержку семей было направлено порядка 1,5 миллиарда рублей, - прокомментировала и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

Кроме того, в рамках национального проекта в регионе реализуется масштабная ясельная программа, благодаря которой в Ульяновской области с 2019 года открыто пять детских садов. Продолжается строительство еще двух дошкольных образовательных организаций в региональном центре и селе Сосновка Карсунского района. По информации профильного ведомства, открытие новых социальных объектов помогает обеспечить шаговую доступность дошкольного образования, все объекты оснащены современным оборудованием.

Также на тематической неделе запланировано вручение автомобиля семье, в которой родился десятый малыш. Напомним, в регионе действует мера соцподдержки, благодаря которой родители, у которых десять и более детей, могут получить комфортабельный транспорт.

29 сентября запланирована встреча по вопросам благоустройства на строительной площадке дошкольной образовательной организации на 280 мест, которая расположена в Засвияжском районе регионального центра с общественным советом и жителями района.

Также в области продолжается строительство специального дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк Барышского района. Это позволит увеличить мощность действующего учреждения на 270 мест, создаст дополнительные рабочие места для 162 человек.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Демография" продолжается строительство крытого футбольного манежа на улице Шолмова в Ульяновске. В 14 муниципальных образованиях были оборудованы малые спортивные площадки. В этом году площадки будут дооборудованы еще в трех районах - Радищевском, Сурском и Цильнинском.