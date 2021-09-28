Нижегородцу по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса

Нижегородцу по ошибке ввели две разные вакцины от COVID-19. Региональный минздрав выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте.

- Пациенту ввели две разные вакцины. Я выслушал доклад о происходящем. Попросил максимально открыто и без лишних эмоций дать все нужные комментарии. Ошибка, конечно, есть. Но и обстоятельства бывают разные. Не все так однозначно. Мы обязательно спокойно разберемся, - написал он.

По словам министра, с пациентом сейчас все хорошо, за его самочувствием будут наблюдать медики. Уже проведен врачебный консилиум.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского медицинского университета профессор Виктор Краснов в интервью "Нижегородской правде" пояснил, что опасности такая схема вакцинации не представляет. "В данном случае разные вакцины от COVID-19 хотя и использовались ошибочно, но комбинированная вакцинация - явление общепринятое в клинической практике", - пояснил он и посоветовал соблюдать все общепринятые рекомендации для пациентов, сделавших прививку.