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28.09.2021 08:09

Нижегородский ГУФСИН провел ярмарку товаров заключенных

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 221(8572)
Фонари, беседка, затейливые лавочки, детские площадки, спецодежда, мусорные контейнеры, пластиковые окна, консервы, школьная мебель и даже мангал в виде парусника - все, что делают в исправительных колониях Нижегородской области, представили на площадке перед нижегородской Торгово-промышленной палатой (ТПП).
Фото: Антон Дерябин Фото: Антон Дерябин
Фото: Антон Дерябин

23 сентября в ТПП пригласили руководителей всех районов области, показали товар лицом и попытались убедить их размещать муниципальные заказы в исправительных колониях области.

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Главный аргумент - это гораздо ниже рыночных цен (например, "колонистская" полноценная большая деревянная беседка стоит всего 34 тысячи рублей). Во-вторых, законом разрешено закупать продукцию колоний без аукционов. Немаловажен и социальный аспект: привлечение к труду заключенных, которые большую часть заработанных денег направляют на погашение урона потерпевших. Кстати, заработки вполне приличные - доход сопоставим со средним уровнем зарплат в области.

- У нас 16 подразделений по всей области, много свободных трудовых ресурсов, - рассказал заместитель начальника ГУФСИН РФ по Нижегородской области по производственной деятельности Александр Колобков. - За первое полугодие 2021 года мы произвели продукции на 330 миллионов рублей, что больше на шесть процентов, чем в прошлом полугодии, привлечено к труду свыше пяти тысяч заключенных: в этом и есть наша главная задача - перевоспитание трудом. Отмечу, что мы не работаем на склад, вся готовая продукция идет на реализацию по ранее заключенным контрактам и договорам.

В районах, где расположены исправительные колонии (ИК), прекрасно знают об их возможностях и тесно сотрудничают: минимальные транспортные расходы, низкие цены, быстрые сроки заключения договоров. Контраргумент руководителей отдаленных муниципалитетов: "У нас есть свои предприниматели, им тоже надо зарабатывать, да и налоги должны оставаться в районе".

По словам Александра Колобова, всегда можно найти решение, удовлетворяющее все стороны. Так, в одном из районов местный бизнесмен благоустраивал набережную, а в ИК сделали для нее металлическое ограждение. Чугунный забор украсил Нижневолжскую набережную, а изысканные фонари - место проведения фестиваля "Болдинская осень".

Кстати

Промышленным комплексом ГУФСИН РФ по Нижегородской области в 2020 году выпущено продукции на 950 миллионов рублей. В каждом учреждении работают ПТУ, в которых осужденных обучают десяткам профессий - от швеи до станочника. Имеется 21 тысяча квадратных метров производственных площадей и 2000 единиц оборудования. Любая коммерческая структура также может разместить в учреждениях исполнения наказания свое оборудование по договору аренды.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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