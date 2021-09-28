Олег Николаев поручил усилить пожарную безопасность сельхозземель

Контроль за пожарной безопасностью земель сельскохозяйственного назначения необходимо проводить более широко и системно. Об этом на еженедельном совещании с правительством заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Обратившись к главам муниципальных образований и региональному минсельхозу, Николаев поручил усилить работу по наведению порядка на территориях, прилегающих к землям лесного фонда.

- Именно они зачастую являются пожароопасными зонами. В этом сезоне причина большого количества возгораний - это пал сухой травы. Если это происходит на землях лесного фонда, такие явления несут более серьезную опасность. К сожалению, в этом году по этой причине у нас было много трагичных ситуаций. Необходимо усилить это направление более широкими мероприятиями, которые носят системный характер, - подчеркнул глава республики.

Он также напомнил, что по правилам, установленным федеральным правительством, несанкционированные палы сухой растительности являются нарушением требований пожарной безопасности, за которые предусмотрена административная ответственность. Если дело дойдет до уничтожения лесных насаждений, это будет квалифицироваться уже как преступление, за совершение которого виновный понесет уголовную ответственность.

Вместе с тем, Николаев поблагодарил за эффективную работу в период пожароопасного сезона.

- В этом году он был особо длительным и достаточно тревожным. Мы с вами видели, что творилось в соседних регионах, и только очень ранняя реакция на возникающие инциденты позволила нам пройти этот сезон относительно благополучно, - отметил глава Чувашии.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов, в пожароопасный сезон было зафиксировано 14 лесных пожаров на общей площади 23,85 гектара. В прошлом году для сравнения в Чувашии было всего 4 возгорания, но их площадь достигала 178,442 гектара.

Бедертдинов добавил, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в республике введена в эксплуатацию система видеомониторинга лесных пожаров. С ее помощью в этом году обнаружено 4 возгорания, что позволило потушить их на ранней стадии развития. Однако, для того, чтобы полностью закрыть потребность, необходимо закупить еще 3 камеры.

По итогам лесопожарного сезона выписано штрафов почти на миллион рублей. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 42 человека.