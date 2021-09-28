Программисты из Удмуртии придумали алгоритм поиска "зайцев" в автобусах

Молодые программисты из Удмуртии нашли решение проблемы безбилетного проезда в общественном транспорте. Они разработали алгоритм поиска "зайцев" и стали победителями полуфинала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Участники должны были придумать для Мосгортранса технологию, которая помогала бы находить тех, кто не платит за проезд и мотивировала их покупать билеты.

В результате появилась программа, которая на основе собранных данных о пассажиропотоке в разное время и на разных маршрутах, анализирует и сравнивает число тех, кто находится в салоне, с количеством транзакций при покупке билета. В случае обнаружения критически высокого процента людей, не оплативших поездку, компьютер выдает пассажирам голосовое и письменное предупреждение на видеостене и одновременно отправляет сигнал контролерам, которые могут начать проверку на ближайшей остановке.

Авторами идеи стали участники "Команды 479" Андрей Сметанин, Владислав Галимов, Евгений Ушаков, Михаил Бакулев и Вероника Бурханова . Теперь их ждет финал, где они смогут принять участие в переговорах с потенциальными заказчиками.

Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" - часть федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" и флагман президентской платформы "Россия - страна возможностей". По итогам шестого полуфинала была определена 21 команда-победитель, цифровые решения которых, по мнению экспертов, позволят улучшить качество жизни населения.