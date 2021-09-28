СК отправил в суд дело подозреваемого в нескольких убийствах оренбуржца

Новости

Чижов: Москва не ожидает радикальных перемен в политике ФРГ после выборов 15:47
Умер чемпион мира по футболу 1966 года Роджер Хант 15:46
Видеотрансляция: Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС 15:43
Сенатор рассказала, каким будет средний размер пенсии в 2024 году 15:40
Туроператоры назвали самые востребованные направления россиян в ноябре 15:29
Поддержку в качестве кандидатов на участие в "Приоритете 2030" получат 15 вузов 15:23
В Казани вынесли приговор экс-главе "Татфондбанка" 15:23
Мясников развеял миф о растущем риске сердечного приступа из-за сна 15:08
В Волгодонске атлеты вручную сдвинули корпус атомного реактора 15:07
Лукашенко обозначил спорные моменты в проекте новой Конституции 15:04
Лифты подорожали на 15-17% 15:03
Минстрой хочет передать контроль за лифтами их изготовителям 14:54
Нижегородцу по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса 14:51
Путин назначил Михаила Ванина послом РФ в Латвии 14:47
Инспекторы РФ проверяют военный объект в Великобритании 14:39
Путин и Токаев 30 сентября примут участие в форуме России и Казахстана 14:36
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 14:34
Врач рассказала, кому опасно пить зеленый чай 14:27
Сбежавший от следствия главврач клиники "Медицина 24/7" заочно арестован 14:04
"Яндекс" запустил единый центр поддержки пользователей 14:00
Матвиенко предложила создать клуб выпускниц проекта "Женщина-лидер" 13:57
Еврокомиссия проконтролирует собственников СМИ 13:47
Названы сроки утверждения президентами России и Беларуси союзных программ 13:45
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 13:44
Власти заявили о строительстве газопровода в новую Москву 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

СК отправил в суд дело подозреваемого в нескольких убийствах оренбуржца

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет отправил в суд дело жителя Оренбургской области, которого считает исполнителем нескольких убийств. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, фигуранта дела зовут Виктор Белкин. У него целый список уголовных статей, по которым его будут судить, - несколько убийств, поджоги и угон автомобиля.

В Архангельской области экс-приставы пойдут под суд за хищения

- По версии следствия, в 2015-2018 годах в составе организованной группы Белкин совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Оренбургской области. В их числе убийство в январе 2018 года в Оренбурге предпринимателя и его малолетнего сына, где Белкин, как полагает следствие, являлся соисполнителем, - уточнила Петренко.

В СК сказали, что Белкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его уголовное дело выделено для завершения расследования в отдельное производство. А вот расследование против остальных участников банды, орудовавших вместе с Белкиным, продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Путин потребовал "вытащить людей из трущоб"
Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах
Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет
Минстрой хочет передать контроль за лифтами их изготовителям
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде