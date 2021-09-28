СК отправил в суд дело подозреваемого в нескольких убийствах оренбуржца

Следственный комитет отправил в суд дело жителя Оренбургской области, которого считает исполнителем нескольких убийств. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, фигуранта дела зовут Виктор Белкин. У него целый список уголовных статей, по которым его будут судить, - несколько убийств, поджоги и угон автомобиля.

- По версии следствия, в 2015-2018 годах в составе организованной группы Белкин совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Оренбургской области. В их числе убийство в январе 2018 года в Оренбурге предпринимателя и его малолетнего сына, где Белкин, как полагает следствие, являлся соисполнителем, - уточнила Петренко.

В СК сказали, что Белкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его уголовное дело выделено для завершения расследования в отдельное производство. А вот расследование против остальных участников банды, орудовавших вместе с Белкиным, продолжается.