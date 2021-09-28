Университеты Евразийского НОЦ - в "Приоритете-2030"

Уфимский университет науки и технологий - объединенный университет БашГУ и УГАТУ, Башкирский государственный медицинский университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет вошли в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" .

Им предоставят базовый грант в размере 100 млн рублей на реализацию программ развития.

Сейчас вузы региона претендуют на получение специальной части гранта "Приоритета-2030". Ее размер будет определен для каждого конкретного университета на основе предложений совета программы по результатам рассмотрения программ развития, отчетов вузов.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ