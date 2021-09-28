В Башкирии предложили разрешить продажу алкоголя в новогодние каникулы

Новости

Украине не удалось обойтись без УАЗов 12:49
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба 12:48
В Россию депортирован осужденный в США киберпреступник 12:46
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и обстановку в мире 12:17
Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей 12:10
Премьер Японии объявил о снятии режима ЧС по COVID-19 12:07
Певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми и сексуальном насилии 11:45
Экс-главе ЕАО вынесли приговор второй раз 11:42
В Израиле умер вокалист советского ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев 11:34
Водителям с судимостью запретят работать в такси 11:28
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 11:25
Полиция Красноярска сняла графа Дракулу в ролике о безопасности 11:25
Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу 11:15
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции 11:07
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей 10:45
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ 10:41
Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа 10:37
В России запустили горячую линию психологической помощи родителям 10:26
"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах 10:18
В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов 10:17
Макей: Против Беларуси развязана гибридная война 10:15
Медведев обвинил ОБСЕ в цинизме за отказ прислать наблюдателей на выборы в РФ 09:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 12:27
Рубрика: Общество

В Башкирии предложили разрешить продажу алкоголя в новогодние каникулы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Правительство Башкирии внесло в региональное госсобрание законопроект о снятии запрета на продажу алкоголя в новогодние каникулы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем

Как уточнил председатель госсобрания республики Константин Толкачев, речь идет о внесении изменений в региональный закон "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ". Законопроект предлагает исключить из закона запрет на продажу алкоголя в период новогодних каникул, сохранив ограничения в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев.

Напомним, сегодня в республике действует полный запрет на розничную продажу на территории РБ алкогольной продукции 3 января, а также ограничено время ее продажи в дни новогодних каникул 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов следующего дня по местному времени. Ввели эти ограничения в декабре 2019 года.

- Наш закон во многом экспериментальный, не имеет аналогов в России. Во время его принятия депутаты опирались на данные, согласно которым, каждый год январь становится пиковым месяцем по количеству смертей, связанных с алкоголем. Инициатор законопроекта об отмене запрета на продажу, министерство торговли и услуг республики, мотивирует свое предложение снижением смертности от отравлений спиртсодержащей продукцией, а также улучшением ситуации на алкогольном рынке. Инициаторы считают, что законопроект исчерпал свою эффективность, - отметил Константин Толкачев.

По его словам, в обосновании к законопроекту указывается, что минторговли региона усилило контроль за соблюдением обязательных требований в сфере оборота алкогольной продукции. Законопроект поддержали на заседании общественного совета при министерстве, члены которого отметили, что ограничения сохраняют спрос на суррогат.

Сейчас законопроект изучают в профильном комитете госсобрания. Депутаты планируют рассмотреть законопроект в октябре.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Госрегулирование оборота алкоголя Алкоголь и табак

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году