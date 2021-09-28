В Башкирии предложили разрешить продажу алкоголя в новогодние каникулы

Правительство Башкирии внесло в региональное госсобрание законопроект о снятии запрета на продажу алкоголя в новогодние каникулы.

Как уточнил председатель госсобрания республики Константин Толкачев, речь идет о внесении изменений в региональный закон "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ". Законопроект предлагает исключить из закона запрет на продажу алкоголя в период новогодних каникул, сохранив ограничения в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев.

Напомним, сегодня в республике действует полный запрет на розничную продажу на территории РБ алкогольной продукции 3 января, а также ограничено время ее продажи в дни новогодних каникул 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов следующего дня по местному времени. Ввели эти ограничения в декабре 2019 года.

- Наш закон во многом экспериментальный, не имеет аналогов в России. Во время его принятия депутаты опирались на данные, согласно которым, каждый год январь становится пиковым месяцем по количеству смертей, связанных с алкоголем. Инициатор законопроекта об отмене запрета на продажу, министерство торговли и услуг республики, мотивирует свое предложение снижением смертности от отравлений спиртсодержащей продукцией, а также улучшением ситуации на алкогольном рынке. Инициаторы считают, что законопроект исчерпал свою эффективность, - отметил Константин Толкачев.

По его словам, в обосновании к законопроекту указывается, что минторговли региона усилило контроль за соблюдением обязательных требований в сфере оборота алкогольной продукции. Законопроект поддержали на заседании общественного совета при министерстве, члены которого отметили, что ограничения сохраняют спрос на суррогат.

Сейчас законопроект изучают в профильном комитете госсобрания. Депутаты планируют рассмотреть законопроект в октябре.