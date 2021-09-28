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28.09.2021 17:15

В Чувашии определили получателей грантов на социальные проекты

Текст: Сергей Кирсанов
Комиссия минэкономразвития Чувашии определила социальных предпринимателей, которые получат государственную поддержку в виде грантов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в ведомстве, всего на конкурсный отбор поступило 15 проектов на общую сумму в 15 миллионов рублей. Получатели выбирались множеству параметров, в числе которых актуальность и социальная значимость, реалистичность, эффективность, результативность, профессиональный уровень команды проекта, перспективы развития проекта.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В результате победителями стали 9 проектов, набравшие наибольшее количество баллов. Среди них, например, проекты по созданию комфортных рабочих мест для инвалидов, улучшению условий для занятий детского танцевального ансамбля, а также несколько проектов, связанных со здоровым образом жизни. Величина гранта варьируется от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

- Данная мера государственной поддержки вводится в республике впервые, она направлена на развитие института социального предпринимательства, призвана содействовать расширению спектра социальных услуг и трудоустройству социально уязвимых граждан. Все проекты получили итоговую оценку более 3,5 балла, и смогли претендовать на финансовое обеспечение своих затрат на реализацию проекта в размере 50 процентов от суммы расходов по нему", - отметил заместитель председателя правительства республики - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Напомним, о решении кабмина Чувашии поддержать предпринимателей, которые заняты в социально значимой сфере, стало известно в июле этого года. Гранты могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр социальных предприятий. В республиканском бюджете Чувашии на 2021 год на эти цели предусмотрено 3,7 миллиона рублей.

Между тем, районная библиотека Мариинского Посада получит грант в 1,4 миллиона рублей от президентского фонда культурных инициатив. Образовательно-просветительский проект "Труженик ревностный - опередивший время..." стал победителем в номинации "Нация созидателей".

Это первый грантовый конкурс фонда в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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При проведении независимой оценки эксперты обращали внимание не только на содержательное наполнение проектов, творческую задумку, но и на детализацию и обоснование бюджетов, проработанность проекта. Всего экспертизу прошли 11 тысяч 746 проектов, а поддержку получили только 1,5 тысячи проектов.

Проект мариинско-посадской библиотеки направлен на популяризацию имени ученого-синолога Н.Я. Бичурина. В рамках его реализации планируется заложить ландшафтный парк и установить памятный бюст на родине научного деятеля в селе Бичурино. Кроме того, будут созданы новая туристическая тропа "Сила притяжения" и электронно-мультимедийный ресурс "Следопыт Востока".

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