В Чувашии перевели в "цифру" данные землеустройства

В Чувашии внедрили автоматическую информационную систему по государственному фонду данных землеустройства. Как сообщили в управлении Росреестра по региону, уже оцифровано 75 процентов - более 140 тысяч - таких документов.

Данные землеустройства относятся к категории документов постоянного хранения, поэтому было принято решение о переводе бумажных носителей в цифровой формат.

- Благодаря цифровизации архива снимается несколько вопросов. Значительно сокращается время на поиск необходимого документа. Кроме того, исключен риск утраты документов при чрезвычайных обстоятельствах - пожаре или затоплении. Возможность потери электронной информации исключена, поскольку сохранность обеспечивается резервным копированием, - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов.

Минувшим летом в республике была внедрена автоматическая информационная система "Государственный фонд данных землеустройства". В ней находится 86,5 тысячи скан-образов документов, пополнение данных не прекращается.

- Мы давно ждали автоматизированный сервис, который позволит систематизировать не только графическую информацию, но и описание материалов землеустройства. Информация из разрозненных файловых хранилищ, оцифрованных в центральном аппарате и в районах, будет объединена в единый ресурс, - отметил представитель Росреестра.

По словам Дубова, автоматизация процесса снимает множество вопросов. Например, разграничиваются права доступа, при этом сохраняется экстерриториальность при просмотре и предоставлении сведений из фонда. Кроме того, сокращаются сроки предоставления необходимых документов. Электронные копии и раньше предоставлялись, но их необходимо было запрашивать в территориальных отделах.

Документы по землеустройству являются одними из самых востребованных. За восемь месяцев этого года в управление Росреестра по ним поступило 1,2 тысячи запросов. Наиболее часто граждане интересуются картами (планами) объектов землеустройства. Также запрашивают землеустроительные дела с границами населенных пунктов, планы сельхозугодий, проекты и карты внутрихозяйственной оценки земель колхозов, совхозов. Есть те, кому нужно ознакомиться с межевыми делами на земельные участки, находящимися в пользовании физических и юридических лиц.

Очень часто к архивным материалам обращаются кадастровые инженеры, которые изучают технические отчеты с указанием межевых знаков для включения этой информации в межевой план. Нередко сведения из фонда помогают разрешить спорные моменты. Здесь можно найти первоначальные сведения о землях и земельных участках, а также их собственниках.