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28.09.2021 11:09

В Чувашии заявили о возможности выпуска "зеленых" облигаций

Текст: Сергей Кирсанов
В ближайшие два года Чувашия может начать выпуск собственных "зеленых" облигаций, заявил глава республики Олег Николаев.

По его словам, вопросам финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития в последнее время уделяется значительное внимание на уровне страны. Способствует этому и принятое федеральным правительством распоряжение "Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Чувашия также не остается в стороне от этого движения. Изучаем возможности использования такого финансового инструмента развития для реализации актуальных для региона ESG-проектов, которые будут соответствовать лучшим мировым и российским стандартам, - сказал Николаев.

Он отметил, что республика рассматривается минэкономразвития РФ в качестве пилотной территории по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Одним из потенциальных проектов является строительство сети зарядных станций для электромобилей - в дополнение к уже действующим четырем может появится еще 46 "быстрых" станций: 32 в Чебоксарах, 4 - в Чебоксарском районе, по 2 станции в Новочебоксарске, Козловском, Цивильском, Ядринском районах, по 1 станции в Аликовском и Красночетайском районах. Уже начата работа по подбору свободных земельных участков с учетом достаточности электрических мощностей.

Николаев выразил уверенность, что этот перспективный рынок обеспечит в регион приток дополнительных инвестиций с объемом в миллиарды рублей, создание рабочих мест и сопутствующей инфраструктуры.

В настоящее время "зеленые" проекты в Чувашии реализуются за счет федерального и республиканского бюджетов. Так, при поддержке минпромторга РФ в течение 2019-2021 годов в регионе провели модернизацию общественного транспорта - для Чебоксар и Новочебоксарска было закуплено 72 троллейбуса на более чем 1,2 миллиарда рублей.

В рамках реализации национальных проектов "Чистая вода", "Оздоровление Волги" строятся очистные сооружения в муниципальных образованиях, водоводы, сети водоотведения.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Кроме того, на принципах концессии была реорганизована межмуниципальная система переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Компания-концессионер в 2014-2015 годах разместила облигации, доход от которых был направлен на строительство важнейших объектов коммунальной инфраструктуры. Это современный полигон ТКО, мусороперезагрузочный и мусоросортировочный комплексы в Чебоксарах и Новочебоксарске. Соглашение заключено 1 июля 2014 года на 25 лет, а объем частных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее реализацию "зеленых" проектов обсудили в правительстве Чувашии. Как пояснил заместитель председателя кабмина Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, для инвесторов "зеленых" проектов появляются экономические стимулы. Они затрагивают не только новые проекты, но и связаны со значительным перевооружением мощностей действующих предприятий.

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