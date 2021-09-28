В Казани вынесли приговор экс-главе "Татфондбанка"

В Казани к 12 годам колонии общего режима приговорили экс-главу "Татфонбанка" Роберта Мусина. Об этом сообщает ТАСС. Подсудимого признали виновным в злоупотреблении полномочиями, которые привели к краху финансовой организации и потере вкладов у сотен тысяч людей.

Точка в громком деле "ТФБ" - одного из крупнейших банков Татарстана, рухнувшего в марте 2017 года, был поставлена в Вахитовском суде Казани. Оглашение приговора длилось более шести часов.

Роберта Мусина признали виновным по в шести эпизодам. В частности, это выдача кредитов компаниям, аффилированным с главой "ТФБ", получение кредита на 3,1 миллиарда рублей в ЦБ миллиарда рублей по подложному залогу, вывод залогов на 20 миллиардов незадолго до краха банка.

Также суд лишил бывшего банкира всех госнаград и запретил занимать управленческие должности в течение трех лет.

Напомним, арестован Роберт Мусин был 3 марта 2017 года и до 25 января 2018 года находился в СИЗО. Затем его перевели под домашний арест.