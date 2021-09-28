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28.09.2021 08:46

В Нижнем Новгороде прошел финал национального этапа чемпионата GMC

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 221(8572)
В конце прошлой недели в Нижнем Новгороде состоялся финал национального этапа чемпионата Global Management Challenge (GMC), в котором приняли участие более шестидесяти команд.

Лучшим по итогам трех дней соревнований стал коллектив "Весна", в составе которого выступают студент Михаил Вишнивецкий (Москва, победитель Кубка по менеджменту "Управляй!"), бизнесмен Алексей Чуваев (Новосибирск, полуфиналист конкурса управленцев "Лидеры России 2020") и преподаватель Кирилл Никульченков (Петрозаводск).

Фото: Иван Фадеев/РГ
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В чемпионате России приняли участие 250 человек из сорока регионов РФ - управленцы из бизнеса и госслужбы, преподаватели и студенты крупнейших вузов России, а также представители проектов платформы "Россия - страна возможностей" - конкурса "Лидеры России" и Кубка "Управляй!". Что для них этот конкурс?

- Мы участвуем в чемпионате GMC с 2018 года, когда выиграли "Кубок Волги" и сражались за победу на национальном финале в Екатеринбурге, - говорит Станислав Курчев, представитель команды "ПроВНИИЭФ" (Саров). - На чемпионате мы не только прокачиваем свои навыки, для нас это еще и отличный тимбилдинг.

Представитель смоленской команды Smolinvest Роман Захаров отметил азарт, с которым команды боролись за победу.

- Это мозговой штурм, - делится он впечатлениями. - Нам надо было построить и реализовать стратегию развития виртуальной компании из сферы малого бизнеса с неустойчивыми экономическими показателями. Мы боролись за наивысшую инвестиционную привлекательность.

В число призеров национального чемпионата GMC кроме "Весны" вошла команды Ugrateam-management (Александр Деменко, Александр Скурихин, Алексей Шипилов, Алексей Малаев), представляющая Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, и "Аврора" (Константин Замков, Александр Кулагин, Андрей Охрименко, Андрей Очков) из Москвы.

Конкурсантам дали сценарии управления в кризисных условиях: компания в плохом финансовом положении, рынок сложный. Поэтому оценивалась креативность принятия управленческих решений. Команды решали задачи по планированию производства, найму сотрудников, качеству продукции, рекламе и продажам. В итоге нужно было показать максимальную эффективность в условиях конкурентного рынка.

Исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш отметил, что национальный финал чемпионата GMC в России всегда отличается масштабностью и разнообразием категорий участников. А международный финал станет четвертым, проведенным в России за пятнадцать лет его существования здесь.

В следующем году национальный финал GMC примет Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. .

Кстати

Global Management Challenge (GMC) - один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Основан в 1980 году в Португалии и за 40 лет охватил более 30 стран. В России чемпионат проводится с 2006 года, организатор - РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив.

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