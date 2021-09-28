В Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили

Пешеходный переход обрушился на 50-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург. ЧП произошло в ночь на вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Переход рухнул на самосвал МАН и автомобиль "Газель". "К сожалению, есть погибшие", - отмечается в сообщении ведомства. На место происшествия выехали оперативные службы. Задействованы 26 человек и 9 единиц техники.

Информация о произошедшем уточняется. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через деревню Платошино и Кукуштан.