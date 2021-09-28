В Прикамье пешеходный мост упал на дорогу

Трагедия произошла во вторник, 28 сентября, ночью в районе поселка Кукуштан. На 50-м километре федеральной трассы Пермь - Екатеринбург надземный переход упал на два автомобиля. Их водители погибли.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за того, что самосвал MAN проезжал с поднятым кузовом под конструкцией перехода и зацепил его. Не выдержав удара от столкновения с тяжелым автомобилем, мост обрушился прямо на кабины самосвала и "Газель", которая в это время двигалась навстречу. Водители MAN и "Газели" от полученных травм скончались на месте.

В результате этой аварии было перекрыто движение транспорта на трассе Пермь - Екатеринбург. Так как здесь всегда большой трафик, сотрудники ГИБДД пустили автомобили в объезд через деревни Платошино и Кукуштан. Также автотранспорт начал двигаться через Осу.

На месте происшествия работали представители полиции и других ведомств. Выяснением причин трагедии занялись следователи следственного комитета по Пермскому краю. Они опросили очевидцев события, изъяли документы по строительству пешеходного перехода.

Движение на трассе Пермь - Екатеринбург было восстановлено только вечером 28 сентября.

Напомним, что в апреле этого года похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Здесь, на кольцевом объезде областного центра, упал пешеходный мост. Причиной этого стал негабаритный груз, перевозимый на грузовике.