В Прикамье ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий

В Пермском крае на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение о введении QR-кодов для посещения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Как сообщает телеграм-канал краевого правительства, QR-коды нужно будет предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. При наличии медицинского отвода от вакцинации при посещении мероприятий будет необходимо предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус, пройденного в течение последних 72 часов.

Также на заседании штаба было решено приостановить работу игровых комнат и детских центров.

В оперштабе обратили внимание на то, что QR-коды пока не вводятся для сферы услуг - при посещении кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, а также фитнес-центров и клубов.