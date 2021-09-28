В Самарской области трое детей погибли при пожаре

На пожаре в селе Ольгино Безенчукского района в ночь на вторник погибли трое детей. Сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар в двухэтажном доме №1 по улице Ленина села Ольгино начался около 00.10 в ночь с понедельника на вторник. Загорелась квартира площадью 47 квадратных метров на первом этаже. В ней проживала семья с шестью детьми, уточнили в прокуратуре региона. В 01.18 пожар ликвидировали, тушили 40 человек и 15 единиц техники.

Но, к сожалению, в результате погибло трое маленьких детей - 2021, 2018 и 2014 года рождения. Еще троих детей отцу и очевидцам удалось вынести из огня, сообщили в СК по региону. Все они не пострадали.

По данным спасателей, причина пожара устанавливается. В причинах также разберутся следователи, которые сейчас осматривают пожарище. Назначат медицинские и пожарно-технические исследования.

Прокуратура проверит управляющую организацию, обслуживающую этот дом на соблюдение законодательства о пожарной безопасности.