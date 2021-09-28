В Удмуртии ужесточили антиковидные меры

В Удмуртии с 29 сентября и до особого распоряжения ужесточаются антиковидные меры. Решение приняли на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Со среды в республике полностью запрещена деятельность фудкортов, исключения только для заведений работающих на вынос. В кафе и рестораны вернулась рассадка клиентов с ограничениями в 50 процентов. Полная загрузка общепита возможна только при наличии у посетителей сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не раньше, чем за 72 часа до визита в кафе.

Предприятия общественного питания об изменениях уже проинформированы, заявил глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Он добавил, что посещение спортивных и культурных мероприятий без справок тоже будет невозможно. Сейчас прорабатывается вопрос установки на этих объектах систем экспресс-тестирования.

Кроме того, в Удмуртии возвращается обязательная термометрия на входах в общественные места и на предприятия. Станет больше рейдов по выявлению нарушителей масочного режима. Министерству образованию региона поручено в ближайшее время разработать предложения по возможному переводу учеников школ и воспитанников детских садов на дистанционное обучение или каникулы.

Кстати

За минувшую неделю в Удмуртии подтвердилось 1 612 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. В среднем это 230 случаев в сутки, что является максимальным показателем с начала пандемии. По данным местного минздрва, в республике для пациентов с коронавирусом открыты 3189 коек, но свободны из них всего 44. С 1 октября в Ижевске появятся еще 160 мест.