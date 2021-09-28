В Вурнарском районе Чувашии откроют 5 новых ФАПов

В ближайшее время в Вурнарском районе Чувашии начнут работу пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Учреждения будут отвечать всем современным нормам и требованиям, в помещениях разместятся кабинет для хранения лекарственных препаратов, процедурный/прививочный кабинет, санузел, раздевалка для медперсонала, места для ожидания.

Как пояснили в минздраве республики, на сегодняшний день в ФАПах деревень Кюмель-Ямаши, Мамалаево, Синьял-Яуши идет комплектация необходимым оборудованием, позволяющим вести прием пациентов не только фельдшером, но и мобильными бригадами врачей. В пунктах населенных пунктов Шинеры и Тузи-Сярмус строители завершают монтаж коммуникаций: систем отопления, энергоснабжения, водоснабжения и канализационного обеспечения.

Все работы ведутся за счет республиканского бюджета в рамках национального проекта "Здравоохранение" - строительство и модернизация ФАПов является одним из приоритетных направлений по развитию первичной медико-санитарной помощи. Только в Вурнарском районе за последние семь лет было возведено 13 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

- Невзирая на пандемию коронавируса, которая второй год испытывает нас на прочность, ни одно мероприятие, будь то строительство или ремонт, не отложено. Строительство 5 модульных ФАПов - это зримые результаты реализации модернизации первичного звена здравоохранения, которые на деле меняют к лучшему медицину района, - заявил главный врач Вурнарской ЦРБ Сергей Илюткин.

Вместе с тем, во все действующие ФАПы в районах Чувашии начали поставлять оборудование для организации автоматизированных рабочих мест фельдшеров.

Оно приобретено в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" нацпроекта "Здравоохранение". Технику уже получили Аликовская, Вурнарская, Красночетайская, Моргаушская и Ядринская центральные районные больницы. В комплекте, к слову, поставляется специальная гарнитура для телемедицинских консультаций.

По словам директора медицинского информационно-аналитического центра минздрава республики Светланы Ананьевой, фельдшерско-акушерские пункты занимают особое место в едином цифровом контуре, поскольку в них оказывается доврачебная медицинская помощью сельским жителям.

- Безусловно, рабочие места фельдшеров, как и рабочие места врачей, должны быть автоматизированы и технически, и программно. После установки техники в ФАПах республики фельдшеры смогут пользоваться функционалом Республиканской медицинской информационной системы (РМИС), в том числе проводить телемедицинские консультации с центральной районной больницей, - отметила Ананьева.