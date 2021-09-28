Верховный суд разъяснил, должна ли больница содержать мать умершего пациента

Необычный вывод сделал Верховный суд РФ, когда изучил материалы спора пенсионерки с медицинским учреждением, в котором по вине врача скончался ее сын. Дело в том, что пациент содержал пожилую женщину. После тщательного разбора ситуации Верховный суд разъяснил, должна ли больница содержать мать умершего по вине врача пациента.

Эта история случилась в Нижнем Тагиле, в одной из городских больниц. Там по вине врачей умер сын пенсионерки, за счет которого она жила. Пожилая женщина посчитала, что имеет право потребовать от больницы пожизненного содержания. Но местные суды с ней не согласились - решили, что пенсионерка может рассчитывать лишь на компенсацию морального ущерба. Суды отказались взыскивать с медучреждения ежемесячные выплаты. И объяснили это тем, что у пенсионерки есть еще один сын. Пусть он ее и содержит. Но Верховный суд РФ решил, что коллеги не правы и больница должна отвечать перед пожилой женщиной.

У нашей героини было два сына. Один безработный, а второй - успешный тренер. К нему после выхода на пенсию истица и переехала. Он работал инструктором в спортивном клубе и получал очень приличную зарплату, которой хватало ему и матери на достойную жизнь. Однажды во время тренировки тренер получил травму. Его отвезли в одну из больниц Нижнего Тагила. Там выяснилось, что нужна срочная операция. Ее экстренно провел хирург. Но швы он наложил плохо и у пациента открылось кровотечение. На следующий день он скончался.

В этой смерти следствие увидело ошибку врача. Дзержинский райсуд Нижнего Тагила с версией следствия согласился и признал хирурга виновным в причинении смерти по неосторожности. Врач получил два года ограничения свободы, и на год ему запретили заниматься медицинской деятельностью. Но апелляция освободила врача от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Спустя почти три года после неудачной операции мать умершего тренера отнесла в суд иск, в котором потребовала с больницы компенсацию морального вреда в 5 миллионов рублей. А главное - она попросила назначить ей ежемесячные выплаты по 55 500 рублей как возмещение вреда за потерю кормильца. Отдельно она посчитала ежемесячные выплаты, которые ей полагались до дня обращения в суд. Получилось еще 1,6 миллиона рублей. Свои материальные требования пенсионерка объяснила просто - она жила на иждивении сына, так как пенсию получала маленькую. С сыном они были прописаны в одной квартире, вели общее хозяйство, и заработок сына был для нее основным источником средств существования.

Ответчик признал требования. Но частично. Больница согласилась компенсировать пенсионерке моральный вред, но категорически отказалась брать на себя обязательства по ее содержанию. В итоге райсуд решил взыскать с больницы компенсацию в 3 миллиона рублей. Ну а в ежемесячных выплатах - отказал.

Врач плохо провел операцию. И именно клиника должна отвечать за ненадлежащую медпомощь

Вот что написал в решении райсуд: то, что зарплата сына была больше пенсии матери, еще не говорит о полном содержании. Суд вообще признал сам факт иждивения недоказанным. Истице объяснили, что у нее есть еще сын, вот пусть он и содержит мать. Апелляция и кассация с таким выводом коллег согласились. Пенсионерка обратилась в Верховный суд.

Вот главное, что сказал ВС: в законах не сказано, какие обстоятельства подтверждают нахождение гражданина на иждивении для взыскания компенсации вреда в случае смерти кормильца. В нашем случае истица рассказала о совместном проживании и ведении общего хозяйства. Рассказала, что зарплата сына была в разы больше ее пенсии. Поэтому вывод судов о недоказанности иждивения ВС назвал неверным.

Высокий суд объяснил, каким критериям должен соответствовать иждивенец. Он может иметь собственный доход, в том числе и пенсию, но средства погибшего кормильца должны были обеспечивать большую часть его потребностей. Поэтому суды должны были сопоставить личный доход истицы с суммой, которую она получала от своего сына. Чтобы понять, нуждалась ли пенсионерка в постоянной помощи своего погибшего сына, Судебная коллегия по гражданским делам ВС предложила выяснить несколько обстоятельств. А именно: каково было материальное положение пенсионерки при жизни сына и на момент его смерти. Какой доход получала женщина и хватало ли ей своих денег на покупку продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг. Нуждалась ли она в финансовой помощи сына. Сколько получал погибший при жизни. Помогал ли сын финансово своей матери и в каком размере. Каково соотношение между помощью сына и собственными доходами матери. Была ли помощь основным и постоянным источником средств к существованию для матери.

ВС раскритиковал ссылки местных судов на то, что у женщины есть еще один сын, который обязан поддерживать мать. По его мнению, местные суды не могли перекладывать ответственность по содержанию матери на второго ребенка, ведь не он виноват в смерти кормильца. Поэтому именно клиника должна отвечать за плохое оказание медпомощи. По мнению ВС , заявив, что мать должен содержать второй сын, суды фактически освободили больницу от ответственности за вред, который причинил ее работник. В итоге суд отменил все решения местных судов.