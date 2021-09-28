Автоклубы и библиотеки появятся в Новосибирской области по нацпроекту

Семь районов Новосибирской области до конца 2021 года получат автоклубы. Таким образом, всего в регионе будут работать 20 автоклубов, приобретенных в рамках национального проекта "Культура".

Вопросы реализации нацпроекта "Культура" в районах Новосибирской области обсудили на коллегии министерства культуры региона. Заседание прошло в Сузунском районе.

- Помимо продолжения системной работы в рамках национального проекта, необходимо увеличить доли обучающихся в образовательных учреждениях по предпрофессиональным программам, а также усилить кадровый состав сферы культуры за счет повышения квалификации сотрудников, привлечения молодых специалистов, увеличения количества обучающихся в сфере культуры и искусства по целевому набору. Еще одной важной задачей является повышение доступности программы "Пушкинская карта" для молодых жителей отдаленных районов области, - обозначила основные задачи министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

По данным начальника управления государственной культурной политики минкультуры Евгения Сазонова, за три года объем финансирования мероприятий нацпроекта из федерального и регионального бюджетов составил 1,24 миллиарда рублей. Самые большие вложения приходятся на 2021 год - почти 583 миллиона рублей. Большая часть средств идет на проект "Культурная среда", в рамках которого осуществляют ремонт, реконструкцию и модернизацию учреждений культуры.

В 2021 году по нацпроекту будут созданы шесть модельных библиотек. Помимо Центральной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Новосибирске, открытой в сентябре, в их числе Чернореченская сельская библиотека Искитимской централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека ЦБС в Бердске. На их создание выделено по 5 миллионов рублей. За счет средств областного бюджета будут созданы Центральная библиотека Чановской ЦБС, Детская библиотека Купинской ЦБС и Детская библиотека Сузунской ЦБС.

Актуальной задачей в 2021-2022 годах станет увеличение доли обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств. К 1 сентября 2022 года она достигнет 12 процентов от общего числа детей в возрасте от семи до 15 лет.

Реализация нацпроекта "Культура" на территории Новосибирской области находится на контроле правительства региона.