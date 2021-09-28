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28.09.2021 14:48
Рубрика: Власть

Депутаты новосибирского заксобрания скорректируют закон о наказах

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Законодательном собрании Новосибирской области приступили к подготовке поправок в закон о депутатских наказах. Цель этой работы - повышение эффективности выполнения наказов и более справедливое распределение средств на них.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Для этого создана рабочая группа, которую возглавил Дмитрий Козловский. На первом ее заседании депутат кратко сформулировал основные вопросы, которые планируется разрешить благодаря изменениям в закон. Это неравноправное положение депутатов одномандатников и депутатов, выдвигаемых по областным партийным спискам, которые собирают наказы избирателей нескольких территорий. Также депутаты обращают внимание на то, что число наказов заведомо неисполнимо: в нынешнем, седьмом, созыве на исполнение всех наказов потребуется сумма, в два с половиной раза превышающая бюджет области.

Фото: Татьяна Кравченко
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В числе предложений - увеличить минимальную численность избирателей, присутствующих на собраниях по передаче наказов. С одной стороны, как полагают в пресс-службе заксобрания, число наказов сократится, но будут ограничены права жителей малых сел, которые не смогут передать кандидату в депутаты свой наказ.

Заместитель председателя регионального парламента Валерий Ильенко отметил, что институт наказов в Новосибирской области - самый эффективный в России, но его мнение - нужно прикреплять кандидатов в депутаты, выдвигаемых по областному партийному списку, к конкретной территории и более четко разделить обращения и наказы. Так, обращения должны финансироваться из депутатского фонда, а наказы - из бюджета области.

Еще один аспект отметил депутат Сергей Титков. По его словам, необходимо прописать в законе роль глав поселений, местных советов, а принимаемый от территории список наказов должен быть подписан главой района.

Об этом также сказал первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. Он считает, что не должно быть "подпольных" собраний и наказов, о которых не знают главы поселений.

- Наказы должны обеспечивать развитие сельских территорий Новосибирской области. В этом смысле от дублирования одних и тех же наказов у разных депутатов толку не будет. Мы прекрасно знаем, что бюджет области не бесконечен. Лучше выполнить двадцать наказов и быть честными перед своими избирателями, - сказал Андрей Панферов.

Он отметил, что процесс работы над поправками в закон не должен быть растянут.

- Наша задача - до нового года сформулировать предложения, проработать изменения и вынести на комиссию по наказам проект изменений в закон. В свою очередь, комиссия вынесет законопроект на рассмотрение бюджетного комитета, - резюмировал Дмитрий Козловский.

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