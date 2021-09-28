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28.09.2021 00:00
Рубрика: Культура

На Алтае открылся Шукшинский фестиваль

Текст: Сергей Зюзин ("Российская газета, Барнаул)
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8572)
Во вторник, 28 сентября, в Барнауле открывается знаменитый Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Из-за ковидных ограничений организаторы отменили массовые мероприятия, народные гуляния в Сростках и знаменитые "посиделки" на горе Пикет.

Но дух фестиваля все равно останется - жителей края ждут творческие встречи с певицей и композитором Еленой Фроловой, актрисой Натальей Варлей, писателем из Новосибирска, лауреатом Шукшинской литературной премии 2021 года Михаилом Щукиным, поэтами из Москвы и Белгорода.

Фото: Пресс- служба фестиваля
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Также сегодня начинается XXIII Шукшинский кинофестиваль, состоящий из двух конкурсных программ. Первая представлена одиннадцатью полнометражными художественными фильмами. Откроется он картиной "Земля Эльзы" режиссера Юлии Колесник. Во второй программе - короткометражные фильмы. Организаторы рассмотрели около 140 заявок из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу фестиваля вошло 20 работ. Посмотреть все эти фильмы смогут жители алтайских городов и райцентров, где работают современные кинотеатры формата 3D.

Праздничных встреч на Пикете на этот раз не будет, но дух Шукшинского фестиваля все равно сохранится. Фото: Андрей Каспришин

Особенность шукшинских дней - выставка "Народное вече на Пикете. Век ХХ" в Барнауле, составленная из документальных материалов фонда Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь можно увидеть афиши первых Шукшинских чтений, фотографии матери Василия Макаровича, знаменитых гостей фестиваля: Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Белова, Валерия Золотухина, Анатолия Заболоцкого, Любови Соколовой. Будут представлены фрагменты режиссерских разработок супругов Григорьевых, связанных с творчеством и жизнью Шукшина. 1 октября откроют памятный знак, посвященный победителю кинофестиваля на "Аллее звезд-победителей", которая появилась в июле нынешнего года. Она состоит из небольших плит со стилизованным изображением киноленты, на которых нанесены год фестиваля, названия фильмов и имена режиссеров.

- Самым сложным оказалось восстановление и перепроверка информации, связанной с лауреатами, - рассказал "РГ" директор музея Игорь Коротков. - Особенно много проблем доставили первые годы кинофестиваля. Информацию искали по газетным архивам и уцелевшим видеосъемкам. Структура и каноны кинофестиваля установились не сразу, дополнительные сложности создали разностатусные призы, которые вначале вручались победителям.

Закроется фестиваль 2 октября на родине Шукшина - в селе Сростки.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Персона: Василий Шукшин

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