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28.09.2021 13:28
Рубрика: Власть

В Алтайском крае 14 тысяч семей могут получить выплаты за подвод газа

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае во исполнение поручений президента РФ увеличили размер единовременной помощи семьям, подключившим свои дома к природному газу, а также расширили список получателей такой социальной поддержки. Губернатор края Виктор Томенко подписал соответствующее постановление. Теперь жителям края будут компенсировать от 50 до 100 процентов затрат на подведение газа в дом и установку газового оборудования. И воспользоваться такой поддержкой сможет гораздо больше жителей края.
Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края
Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Напомним, что в июле текущего года в регионе стартовала программа догазификации, которая позволит подключить к "голубому" топливу дома в тех населенных пунктах, куда уже подведен газ. Программа предусматривает бесплатное подведение природного газа до границ земельных участков. Но расходы на внутридомовую разводку, котел и установку газового оборудования по-прежнему ложатся на владельцев домов. Учитывая, что газификация одного частного дома сегодня в среднем обходится в 80-100 тысяч рублей, для многих жителей края это выливается в большие, а порой и неподъемные затраты. Поэтому в регионе решили увеличить размер единовременной социальной помощи при проведении газификации для отдельных категорий граждан.

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края
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Частичная компенсация расходов на подведение газа действует в крае с 2008 года. Малоимущие одиноко проживающие граждане, дети войны и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и раньше могли получать социальные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Но 14 сентября текущего года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об изменении порядка предоставления такой материальной помощи. Новый порядок предусматривает увеличение компенсаций до 50-100 тысяч рублей и существенно расширение списка получателей. Теперь, кроме детей войны, малоимущих и одиноко проживающих граждан, "газовые" выплаты положены также ветеранам боевых действий, семьям погибших в горячих точках военнослужащих, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, участникам Великой Отечественной войны.

- Единовременные выплаты положены гражданам льготных категорий, которые подвели газ в свои дома и подали заявку на подключение, начиная с 21 апреля 2021 года, - пояснила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. - Чтобы получить такую материальную помощь, нужно обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства, или многофункциональный центр, или на портал государственных и муниципальных услуг. К заявлению необходимо приложить документы о реально понесенных затратах на газификацию. То есть на момент обращения газ должен быть подключен. В течение 30 рабочих дней мы рассматриваем обращения и, если все документы в порядке, перечисляем положенную сумму на счет получателя. Заявления на получение повышенных компенсаций уже начали к нам поступать.

Согласно новому порядку, на 100-процентное возмещение расходов, но не более 100 тысяч рублей, могут рассчитывать бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, блокадники, награжденные знаком "Жители блокадного Ленинграда", и участники Великой Отечественной войны. До 75 тысяч рублей положены ветеранам боевых действий и семьям погибших ветеранов боевых действий. Половину затрат на газификацию, но не более 50 тысяч рублей, вернут детям войны, малоимущим одиноко проживающим гражданам и семьям, а также жителям края, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с увеличением суммы выплат и расширением списка получателей в министерстве социальной защиты Алтайского края прогнозируют кратный рост объемов этого вида социальной поддержки и числа тех, кто ей сможет воспользоваться. По словам Натальи Оськиной, если раньше за назначением компенсаций за газификацию своих домов обращались в среднем около 400 человек в год, то теперь ожидается, что число получателей вырастет в разы.

- По нашим оценкам, около 14 тысяч семей в 17 муниципалитетах, где активно идет газификация, могут обратиться к нам за компенсациями. Это именно те семьи, где есть льготники. Конечно, увеличение выплат и числа получателей потребует дополнительных бюджетных расходов.

Кстати

Жители газифицированных городов и сел Алтайского края, чьи дома и квартиры еще не подключены к газу, могут принять участие в программе догазификации. Для этого им необходимо оформить заявку на электронном портале Единого оператора газификации, чтобы к их земельному участку бесплатно подвели газ.

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