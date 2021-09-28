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28.09.2021 07:55
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области чиновников арестовали за взятки на 17 млн рублей

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил по материалам МВД уголовные дела против сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области. Чиновников подозревают в получении особо крупных взяток и подкупе. Об этом сообщил сегодня региональный главк СК РФ.

Бывший вице-мэр Томска получил четыре года колонии за взятки

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Приангарья, бывший начальник одного из отделов министерства в прошлом году незаконно получил более 16 миллионов рублей. Это взятки за прием жилья по государственным контрактам на закупку квартир для детей-сирот - помещения даже не проверялись на соответствие нормам.

Следователи также выяснили, что одна из сотрудниц министерства получила от фирм, занимающихся продажей квартир для сирот, почти миллион рублей. За эти деньги чиновница взялась обеспечить коммерсантам победы на аукционах.

Оба фигуранта уголовных дел задержаны и взяты под арест.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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