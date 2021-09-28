В Иркутской области чиновников арестовали за взятки на 17 млн рублей

Следственный комитет возбудил по материалам МВД уголовные дела против сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области. Чиновников подозревают в получении особо крупных взяток и подкупе. Об этом сообщил сегодня региональный главк СК РФ.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Приангарья, бывший начальник одного из отделов министерства в прошлом году незаконно получил более 16 миллионов рублей. Это взятки за прием жилья по государственным контрактам на закупку квартир для детей-сирот - помещения даже не проверялись на соответствие нормам.

Следователи также выяснили, что одна из сотрудниц министерства получила от фирм, занимающихся продажей квартир для сирот, почти миллион рублей. За эти деньги чиновница взялась обеспечить коммерсантам победы на аукционах.

Оба фигуранта уголовных дел задержаны и взяты под арест.