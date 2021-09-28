Красноярский аэропорт после реконструкции может принимать до 24 рейсов в час

В Красноярске после реконструкции аэропорт может принимать в час до 24 рейсов. В два раза больше, чем прежде. А аэропорт в Челябинске получил возможность перевозить по 2,5 миллиона пассажиров в год.

В Международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского завершили реконструкцию магистральной рулежной дорожки. Проект стартовал три года назад, его поддержал федеральный бюджет. Выгодное расположение воздушной гавани гарантирует - все вложения окупятся. "Каждые три минуты будут совершаться взлеты и посадки. Это даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы", - пояснил гендиректор компании Андрей Метцлер.

В начале лета "Аэрофлот" уже запустил международный авиахаб в Красноярске - второй после Шереметьева. Пока направления полетов - Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск. Но в перспективе - и международные полеты. Ведь регион расположен на перекрестке Европы и Азии. "Это Китай, скорее всего, с 2022 года. А также страны СНГ", - рассказал гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

Академик Курчатов, чье имя носит Международный аэропорт Челябинск, ратовал за мирное использование атома. Сегодня достижения атомной физики применяются в каждом аппарате для досмотра.

Терминал внутренних линий был построен с нуля. Он увеличил площадь аэропорта в 2,5 раза. Портрет академика на стене подмигивает, стоит навести на него камеру телефона. И это не единственный сюрприз: арт-объекты с интерактивными элементами, информационные панели и мобильное приложение "Аэропорт Курчатов" помогают пассажирам в ожидании полета узнать больше о мирном атоме и его основоположнике.

В дополненной реальности летящий нейрон указывает путь к стойке регистрации, кафе или выходу на посадку. Интеллектуальный, умный, современный - таким стремится быть аэропорт Курчатова. А еще удобным: зарядное устройство для гаджетов "Зарядись от атома", кинотеатр с пуфами - здесь много мелочей, из которых складывается комфорт.

Пассажиры среди нововведений отмечают телетрапы, эскалаторы, но особенно - большое помещение для матери и ребенка, где нашлось место и для кухни, и для детской спальни.

А в этом году завершена реконструкция международного терминала. Его пропускная способность выросла почти в два раза, как и количество кабин паспортного контроля. "Город становится мощным транспортным и логистическим центром высокого мирового уровня. И это важное конкурентное преимущество, огромный потенциал", - считает областной министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Интеллектуальными, умными, современными - такими стремятся стать российские воздушные гавани. А еще - удобными

Здание терминала строилось на внебюджетные средства. А масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры проходила в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая сумма инвестиций оценивается в 11 миллиардов рублей.

Благодаря проведенным работам челябинский аэропорт стал единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. "Теперь он может принимать самолеты при сложных погодных условиях. Благодаря спецоборудованию самолеты смогут садиться "вслепую" - по приборам. Из 242 российских гражданских аэродромов и вертодромов, занесенных в госреестр, всего шесть получили третью (всепогодную. - Прим. ред.) категорию", - сообщил технический директор аэропорта Денис Шипигусев.

До пандемии пассажиропоток челябинского аэропорта стабильно рос. Потом упал на 32 процента. "Однако нужно смотреть на годы вперед. Современный международный аэропорт - важнейшее достижение. Регион теперь способен выстраивать свои международные программы", - считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Географическое положение аэропорта обеспечивает максимально удобное построение транзитных потоков по направлениям Сибирь - Средняя Азия, Дальний Восток - южные, западные регионы и дальнее зарубежье. Предпосылок для восстановления объемов много.

Прямая речь

Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:

- Завершение строительства - важный шаг в процессе модернизации российских аэропортов. Ввод в эксплуатацию нового объекта аэродромной инфраструктуры - аэропорта Красноярск - направлен на повышение уровня безопасности. Качественно новый облик аэродрома внесет значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности, повышение качества жизни.