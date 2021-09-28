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28.09.2021 10:29
Рубрика: Власть

В нацпроект "Производительность труда" вошли 64 предприятия Красноярского края

В министерстве экономики и регионального развития Красноярского края подвели промежуточные итоги реализации национального проекта "Производительность труда". Край стал одним из пилотных регионов, где стартовал проект. Его задача - обеспечить ежегодный 5-процентный рост производительности труда к 2024-му на предприятиях-участниках, напоминает сегодня пресс-служба правительства региона.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

В проекте участвуют уже 64 компании Красноярского края. Из них под управлением экспертов Федерального центра компетенций повышают производительность труда 28 компаний, под управлением экспертов Регионального центра - 23, самостоятельно внедряют технологии бережливого производства - 13.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Участники нацпроекта - это предприятия пищевой и обрабатывающей промышленности, дорожной и транспортной отраслей, строительства, сельского хозяйства и торговли. Согласно планам, до конца 2021 года к национальному проекту присоединятся еще два предприятия, а к 2024 году - не менее 107.

Методикам повышения производительности труда обучились 1089 сотрудников предприятий и представителей региональной команды. Из них 500 человек прошли обучение с экспертами Федерального центра компетенций, с Региональным центром компетенций - 499 человек, самостоятельно - 90 человек.

Прямая речь

Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края:

- На федеральном уровне определены целевые ориентиры - большинства из них мы уже достигли. Сегодня на 37 предприятиях завершились пилотные потоки, то есть созданы потоки-образцы. По итогам на 44 процента уменьшилось среднее время протекания процессов и выпуска готовой продукции, на 59 процентов выросла выработка готовой продукции на отобранных участках, на 47 процентов снижен уровень незавершенного производства. Данные показатели свидетельствуют о том, что нацпроект высокоэффективен и в современных экономических условиях чрезвычайно востребован.

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